25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
1-1
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
0-01'
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
4-2
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-2
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
0-018'
25 Ocak
Paris FC-Angers
0-0
25 Ocak
Metz-Lyon
2-5
25 Ocak
Brest-Toulouse
0-2
25 Ocak
Nantes-Nice
1-4
25 Ocak
Roma-AC Milan
0-016'
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
3-0
25 Ocak
Genoa-Bologna
3-2
25 Ocak
Atalanta-Parma
4-0
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
3-1
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2-1
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
3-0
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
2-3
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-2
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
1-3
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-2
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
2-1
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-3
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
1-0
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
1-1
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
0-1

Domenico Tedesco: "Sezon hala çok uzun"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Göztepe beraberliğinin ardından konuştu.

calendar 25 Ocak 2026 22:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco: 'Sezon hala çok uzun'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
 
Maçın hemen ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.
 
İşte Tedesco'nun sözleri:
 
"Bugün çok pozisyon ürettik. Büyük bölümü kontrol ettik. Sprint mesafeleri yüksek, organize bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda birazcık düşüş yaşadık. Çözüm bulmakta geç kaldık. Paslarda, koşularda geç kaldık. Günün sonunda, futbolda bu tarz şeyler var. Kabul edip önümüze bakmanız gerekiyor."
 
"Sezon hala çok uzun. Alanyaspor maçı zordu, Aston Villa maçı zordu, bu maç zordu. 3 tane üst üste ortalama üstü iyi takımla oynadık. İyi iş çıkardık. Takım iyi gidiyor. Sonucu kabul etmek gerekiyor. 2 puan kaybettik ama kazanmaya daha yakın taraf bizdik. Futbolda bu tarz sonuçlar var. Önümüze bakmamız gerekiyor."
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.