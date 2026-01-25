Sivasspor ile Amed SK yenişemedi!

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Sivasspor, Amed SK'yi konuk etti.



BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Sivasspor'un golünü 20. dakikada Valon Ethemi kaydetti. Amed SK'ye beraberliği getiren gol ise 57. dakikada Mbaye Diagne'den geldi.



Bu sonuçla birlikte 43 puana ulaşan Amed SK, 43 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. 29 puana ulaşan Sivasspor ise 12. sırada konumlandı.



Ligde bir sonraki hafta Sivasspor, Pendikspor'u konuk edecek. Amed SK ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.



SİVASSPOR'DAN ALKIŞ ALAN KOREOGRAFİ



🇹🇷Sivassporlu taraftarlardan Türk bayraklı koreografi pic.twitter.com/H1XcBBipXi



Maç öncesi Sivas tribünleri hazırladıkları koreografiyle alkış topladı.4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maç öncesi Sivasspor taraftarları tribünlerde kırmızı, beyaz kartonlarla görel şölen oluşturdu.Koreografinin orta bölümünde yer alan taraftar formasını açarak göğsündeki Türk bayrağını gösterirken, tribünlerde açılan pankartlarda ise "Bayrağın rengi, vatanın canıyız" ifadeleri yer aldı.