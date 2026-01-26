Luis Nani, 39 yaşında Aktobe'ye transfer oldu!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani, Kazakistan'ın Aktobe takımına transfer oldu.



Aralık 2024'te futbolu bıraktığını açıklayan 39 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, Kazakistan ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Nani, hem kulübün hem de Kazak futbolunun büyümesine ve küresel çapta tanınmasına katkıda bulunabilecek uluslararası bir referans figür olarak görülüyor." ifadesi kullanıldı.



Nani, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda Adana Demirspor forması giymişti.



