26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Galatasaray'ın 'İngiliz anahtarı': Okan Buruk

Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtiği günden bu yana her yıl mutlaka bir Premier Lig ekibini mağlup etti.

calendar 26 Ocak 2026 10:21
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Manchester City ile oynayacağı maça yoğunlaşırken en büyük koz yine kulübede olacak.

Cimbom'un başında tarihi galibiyetlere imza atan teknik direktör Okan Buruk, İngiliz devlerine karşı müthiş bir seri yakaladı.

Manchester United, Tottenham ve Liverpool'a karşı çıktığı dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlik alan Buruk, her yıl bir Premier Lig ekibini devirdi.


SIRA GUARDIOLA'DA MI?

Okan Buruk şimdi de gözünü Pep Guardiola'nın takımı Manchester City'ye dikti.

Devler Ligi'nde 10 puana ulaşarak son 24 turunu neredeyse garantileyen Aslan, Buruk'un büyük maçlardaki özgüveniyle City deplasmanına hazırlanıyor.

Camia, "İngiliz anahtarı" misali rakipleri çözmeyi başaran hocasının bu kez Pep Guardiola'ya karşı aynı başarıyı tekrarlamasını bekliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
