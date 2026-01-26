26 Ocak
Bursaspor'da Mustafa Er dönemi başladı

Bursaspor'da Tahsin Tam'dan boşalan teknik direktörlük görevi Mustafa Er'e teslim edildi

calendar 26 Ocak 2026 13:14 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 13:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bursaspor'da Tahsin Tam ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Er getirildi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bursaspor'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, Teknik Direktör Tahsin Tam ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına daha önce de görev yapan Mustafa Er'i getirdi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, Mustafa Er ile anlaşma sağlandığı duyurularak, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi konusunda Mustafa Er ile anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Mustafa Er ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
