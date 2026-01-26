26 Ocak
Erman Toroğlu'ndan Anderson Talisca tepkisi!

Spor yazarı ve yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Göztepe karşılaşmasını değerlendirdi.

calendar 26 Ocak 2026 10:44 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 10:45
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Erman Toroğlu'ndan Anderson Talisca tepkisi!
Spor yazarı ve yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Erman Toroğlu'nun o yazısı;

"TALISCA'DAN SANTRFOR OLMAZ"

"Fenerbahçe, Göztepe'ye karşı şampiyonluk maçlarından birine çıkıyor, santrforu yok. Nerede? Yedek kulübesinde. Peki ilk 11'de sahaya çıkan santrforu kim? Talisca. Talisca'dan santrfor olur mu? Olmaz. O nerenin oyuncusu? Santrforun arkasında oynayacak, takımı yönlendirecek, dönen toplara vuracak, frikik atacak. Yani hücumun diğer kısmında çok verimli bir isim."

"BU KADRO YAPISIYLA OLMAZ"

Sen Talisca'yı santrfor oynatınca hem o bölgedeki diğer futbolcuyu öldürüyorsun, hem de Talisca'yı. Yani Göztepe karşısında 9 kişi oynuyorsun. Ve sonunda da 1-1'e razı oluyorsun. Göztepe de eksik. Ama her futbolcusu yerinde oynuyor. Diyorsun ki, "Şampiyonluğa oynayacağım" Bu kadro yapısıyla olmaz! Neden? Bakın İcardi'ye sallıyoruz. "Kilolu, iyi değil" diye. Peki onun önündeki kim? Osimhen. Ey Fenerbahçe yönetimi. Sende ne Osimhen ne de İcardi var. Talisca'dan hem İcardi hem de Osimhen yaratmaya kalkıyorsun. Şapkadan tavşan çıkmaz arkadaş. Milleti yemeyin!"



"ŞAMPİYONLUĞA OYNUYORLAR AMA OLUR MU BİLEMEM"

"Bu yönetim de diyecek ki, "Erman kardeş kadroyu kucağımda buldum." Orada da haklılar. Büyük kulüplerde yönetime gelenlerin, büyük büyük laflar edenlerin, büyük büyük lokma yiyenlerin, büyük büyük para harcayıp kulüplerini ne hale getirdiklerini dün akşam gördük. Şu cümleyle özeti yapalım. Santrforu olmayan Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor! Ha oynar mı? Oynar. Ama olur mu bilemem. Zaten hep sahadan değil saha dışından beslenmeye kalkıyoruz. Neymiş bu hakemle Fenerbahçe kazanamıyormuş. Cihan Aydın'ın çetelesini tutmadım. Fener'in maçlarında ne yapmış ona da bakmadım. Benim ayracım dün akşamki maç. Adam çıktı, çatır çatır maçını yönetti, başından sonuna kadar da verdiği kararlar doğruydu."



