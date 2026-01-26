26 Ocak
Beşiktaş'a Inter'den müjde: Luis Henrique

Beşiktaş'ın sol kanat hedefi Luis Henrique'de umutlar arttı. Inter'in Perisic transferine yaklaşmasıyla siyah-beyazlılar, Brezilyalı oyuncu için kiralama + satın alma opsiyonlu formülü yeniden devreye soktu.

26 Ocak 2026 09:58
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Inter'den müjde: Luis Henrique
Trendyol Süper Lig'de bugün Eyüpspor'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Çok fazla ayrılığın yaşandığı siyah-beyazlılarda, ara transfer döneminde henüz hiçbir takviye gerçekleştirilmedi. Bir an önce takviye yapmayı hedefleyen yönetim, sol kanat transferi için rotasını İtalya Serie A'ya çevirdi.

ROTA LUIS HENRIQUE



Bu doğrultuda siyah beyazlılar, Inter forması giyen 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Luis Henrique'ye talip olmuştu.

INTER'DEN TRANSFERE ENGEL

Inter ise Henrique'ye Denzel Dumfries'in sakatlığı sonrası "Sol kanada takviye yapmadan, onu bırakmayız" diyerek transfer yasağı getirmişti. 

PERISIC'TE SONA DOĞRU

İtalyan ekibi yaşanan süreçte eski futbolcusu Ivan Perisic için PSV ile yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe katetti.

TRANSFERDE UMUT IŞIĞI

Yaşanan gelişmenin ardından siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki Sambacı'nın transferi için yeniden umutlandı. 

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

İtalyan devi Inter, Ivan Perisic'in gelişi sonrası Luis Henrique'ye gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Beşiktaş cephesi, Henrique'yi öncelikle kiralamayı ve sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmayı planlıyor.

20 MİLYON EURO TALEBİ

Serie A devi ise 22.8 milyon Euro'ya aldığı futbolcuyu 20 milyon Euro civarında bir rakama satmayı hedefliyor.

DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR

Henrique'nin düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeyi istemesi Beşiktaş'ın bu transferdeki bir diğer artısı.

23 MAÇTA OYNADI

Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta sahaya çıkan ve 1284 dakika oynayan Luis Henrique'nin 1 asisti bulunuyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Inter ile 2030 yılına kadar kontratı bulunan Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 23 milyon Euro olarak gösteriliyor.



