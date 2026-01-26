Beşiktaş'a Inter'den müjde: Luis Henrique

Trendyol Süper Lig'de bugün Eyüpspor'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Çok fazla ayrılığın yaşandığı siyah-beyazlılarda, ara transfer döneminde henüz hiçbir takviye gerçekleştirilmedi. Bir an önce takviye yapmayı hedefleyen yönetim, sol kanat transferi için rotasını İtalya Serie A'ya çevirdi.
ROTA LUIS HENRIQUE
Bu doğrultuda siyah beyazlılar, Inter forması giyen 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Luis Henrique'ye talip olmuştu.
INTER'DEN TRANSFERE ENGEL
Inter ise Henrique'ye Denzel Dumfries'in sakatlığı sonrası "Sol kanada takviye yapmadan, onu bırakmayız" diyerek transfer yasağı getirmişti.
PERISIC'TE SONA DOĞRU
İtalyan ekibi yaşanan süreçte eski futbolcusu Ivan Perisic için PSV ile yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe katetti.
TRANSFERDE UMUT IŞIĞI
Yaşanan gelişmenin ardından siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki Sambacı'nın transferi için yeniden umutlandı.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
İtalyan devi Inter, Ivan Perisic'in gelişi sonrası Luis Henrique'ye gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.
KİRALAMA FORMÜLÜ
Beşiktaş cephesi, Henrique'yi öncelikle kiralamayı ve sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmayı planlıyor.
20 MİLYON EURO TALEBİ
Serie A devi ise 22.8 milyon Euro'ya aldığı futbolcuyu 20 milyon Euro civarında bir rakama satmayı hedefliyor.
DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR
Henrique'nin düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeyi istemesi Beşiktaş'ın bu transferdeki bir diğer artısı.
23 MAÇTA OYNADI
Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta sahaya çıkan ve 1284 dakika oynayan Luis Henrique'nin 1 asisti bulunuyor.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Inter ile 2030 yılına kadar kontratı bulunan Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 23 milyon Euro olarak gösteriliyor.