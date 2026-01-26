26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası'nda Milliler

Milliler, organizasyonda 3. Klasman A Grubu'nu 2. sırada tamamladı

calendar 26 Ocak 2026 10:01
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Dünya 20 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası'nda Milliler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda ikinci oldu.
Ay-yıldızlılar, başkent Sofya'daki organizasyonun ilk karşılaşmasında Tayland'ı 10-1, ikinci maçında Belçika'yı 3-2 yendi.

Üçüncü karşılaşmasında ev sahibi Bulgaristan'a 6-1 yenilen milliler, dördüncü maçında Tayvan'a 5-4 kaybetti.

Finalde Bosna Hersek ile mücadelesinden 16-1 galip ayrılan Türkiye, organizasyonu ikinci tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.