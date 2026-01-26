Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği N'Golo Kante, Al Ittihad'in Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Al Akhdoud ile oynadığı maçın ilk yarısına damga vurdu.
34 yaşındaki orta saha oyuncusu N'Golo Kante, 12. dakikada Houssem Aouar'ın attığı golün asistini yaptı.
Maçın 43. dakikasında yeniden sahneye çıkan N'Golo Kante, ceza sahası dışından attığı golle skoru 2-0 yaptı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Al-Ittihad'ın 2-0'lık üstünlüğüyle bitti.
