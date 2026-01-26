26 Ocak
Dinamo Zagreb, Livakovic'i bekliyor!

Dinamo Zagreb, takıma geri dönmek isteyen eski futbolcusu Dominik Livakovic'i bekliyor.

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde krize neden oldu.

OYNAMAK İSTEMEDİ

Hırvat file bekçisi, şu ana kadar İspanyol ekibinde forma giymedi. Girona'ya aylar öncesinden ayrılmak istediğini bildiren Livakovic, İspanyol ekibinde birinci kaleci Paulo Gazzaniga'nın sakat olduğu dönemde de kaleye geçmek istemedi. [Fenerbahçe'de bu sezon resmi maça çıktığı için. FIFA, bir futbolcunun bir sezonda 3 farklı takımda resmi maç oynamasına izin vermiyor.]

"EN KÖTÜ PROFESYONELLERDEN"

Livakovic'in bu davranışı Girona'da kulüp içerisinde tepkilere neden oldu. İspanyol ekibi, Livakovic'in bu davranışını, "Son yıllarda takımda oynayan en kötü profesyonellerden biri." olarak nitelendirdi.

STEGEN İLE VEDA


Hırvat eldivenin ayrılmak istemesi nedeniyle Girona, ara transfer döneminde Barcelona'dan Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen'i kadrosuna kattı. Girona da artık Livakovic ile yollarını ayırmak istiyor.

TEK TALEBİ ESKİ TAKIMI

Livakovic ise farklı takımlardan teklifler almasına rağmen eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönmek istiyor. 31 yaşındaki kaleci, yaklaşan Dünya Kupası öncesi Hırvatistan Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmek istemiyor ve eski takımı Dinamo Zagreb'te forma bulacağına inanıyor.

"F.BAHÇE'Yİ ZOR DURUMDA BIRAKTI"

31 yaşındaki kaleci, İtalya'dan da farklı teklifler almasına rağmen bu teklifleri geri çevirdi. Livakovic, sadece Dinamo Zagreb'e gitmek istediğini hem Girona'ya hem de Fenerbahçe'ye iletti.

Hırvatistan'dan 24sata'da yer alan habere göre, Livakovic'in farklı teklifleri reddetmesinin Fenerbahçe'yi zor durumda bıraktığı yazıldı.

ZAGREB'İN TRANSFER PLANI

Dinamo Zagreb, Livakovic'in bu talebini transferde avantaj olarak kullanmak istiyor.

Hırvatistan'da transfer dönemi 17 Şubat'a kadar devam ediyor. Dinamo Zagreb'in, bu süreyi de kullanıp 31 yaşındaki futbolcunun geri dönüşü için kulüp adına en iyi anlaşmayı sağlamak istediği belirtildi.

