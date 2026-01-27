27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Victor Osimhen, Manchester City'ye karşı rekor peşinde!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City mücadelesine rekor için çıkacak.

calendar 27 Ocak 2026 09:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Victor Osimhen, Manchester City'ye karşı rekor peşinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son ve 8. haftasında çarşamba günü Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak.

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, bu müsabakada gol atması durumunda sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcu olacak.

Sarı-kırmızılılardaki ikinci sezonunu geçiren 26 yaşındaki yıldız santrfor, çıktığı 12 Avrupa kupası müsabakasında 12 gol kaydetti.


Galatasaray tarihinde Avrupa'da en fazla gol atan yabancılar sıralamasında 11'er gol atan Mario Jardel ve Gheorghe Hagi'yi geride bırakan Osimhen, 12'şer gole sahip Milan Baros ve Shabani Nonda ile zirvede yer alıyor.

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında bir gol daha atması durumunda rekoru kırarak zirvenin tek başına sahibi olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
