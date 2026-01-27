Galatasaray'da Yunus Akgün idmanda yok!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında çarşamba günü Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak.
Galatasaray'da bu karşılaşma öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Yunus Akgün, gribal enfeksiyon nedeniyle Manchester City maçı öncesi son antrenmanda yer almadı. Milli futbolcu için son kararı kulüp doktoru ve teknik heyet verecek.
Galatasaray forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Yunus Akgün, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.
