27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
0-0ERT
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Altay'da teknik ekipten yönetime ultimatom!

Altay'da oyunculara ve teknik ekibe yapılan ödemelerin gecikmesi, takımın gelecekteki maçlarını olumsuz etkileyebilir

calendar 27 Ocak 2026 13:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da teknik ekipten yönetime ultimatom!
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde aldığı 1-0'lık Denizli İdmanyurdu galibiyetiyle moral bulan Altay'da teknik ekibin yönetime ödemeler için ay sonuna kadar süre verdiği öğrenildi.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Yusuf Şimşek ve yardımcılarının bu hafta pazar günü deplasmanda oynanacak Eskişehirspor maçından sonra ödeme yapılmazsa görevi bırakacağı iddia edildi. Teknik patron Yusuf Şimşek, daha önce yaptığı açıklamada tecrübeli oyuncuların kulüpten ayrılması halinde istifa edeceklerini dile getirmişti.

İzmir temsilcisinde bir yandan FIFA'dan gelen dava dosyalarını çözmeye çalışan yönetim, diğer yandan kadrodaki oyunculara ve teknik heyete ödeme yapmak için kaynak arayışlarını sürdürüyor. FIFA'dan gelme tehlikesi bulunan puan silme ve küme düşürülme cezalarının önüne geçmek için çaba sarf eden yönetimin kadronun dağılmaması için de yoğun mesai harcadığı ifade edildi.

Bu arada geçen hafta İzmir Çoruhlu FK galibiyet primini ödeyen yönetimin Nazilli Spor, Afyonspor (D) ve Denizli İdmanyurdu galibiyetlerinin primlerini ödemesi gerekiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
