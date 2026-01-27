27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
0-0ERT
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Baran Yılmaz: "Hayalim Türk milli takımı!"

Hollanda'da Fortuna Sittard forması terleten genç Baran Yılmaz, hayalinin Türkiye adına oynamak olduğunu söyledi

calendar 27 Ocak 2026 12:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Baran Yılmaz: 'Hayalim Türk milli takımı!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Hollanda ekibi Fortuna Sittard U21 Takımı ile 2 yıl üst üste şampiyon olan Baran Yılmaz, transfer teklifleri olsa da takımıyla Eredivisie forması giymek istediğini söyledi. Yılmaz, "Benim adıma her şey güzel gidiyor. Transfer teklifleri olsa da amacım takımımla Eredivisie'de oynamak" dedi.

Aslen Kırşehirli olan Baran Yılmaz, "Benim hayalim milli takım. Ne kadar Avrupa'da forma giysem de ülkemi çok seviyorum ve milli forma benim için kıymetli. İnşallah bir gün bunu başarırım" dedi.

'HOLLANDA'DAN TRANSFER TEKLİFLERİ GELDİ'


Transfer teklifleri de aldığını da söyleyen genç sol bek, "Bu yaz Hollanda ve Belçika'dan kiralık olarak teklifler geldi ancak takımım göndermedi. Devre arasında da teklif aldım ancak sezonu burada tamamlayacağım. Gelecek sezon takımım uygun görürse ayrılırım ama benim ben burada mutluyum" şeklinde konuştu.

'A TAKIMDA KALICI OLMAK İSTİYORUM'

Kulübünün kendisine yaklaşımından da övgüyle söz eden 19 yaşındaki futbolcu, "Fortuna Sittard ile başarılı sezonlar geçirdi. A takımda da yer alıyorum. A takımda kalıcı olmak ve Hollanda'nın en üst liginde düzenli forma giyeceğime inanıyorum. Kamplara da çağrılıyorum. Geniş kadrodayım ve düzenli forma şansı bekliyorum" diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.