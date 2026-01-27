Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun (TGTOF) açıklamasına göre, şampiyona 30 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Kütahya TOKİ Spor Salonu'nda organize edilecek.



Şampiyonada 30 ilden 90 kulübün 1000 sporcusu, minikler ve yıldızlar kategorilerinde madalya mücadelesi verecek.



Yarışmalarda sadece geleneksel kıyafetler giyilirken teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanılacak. Nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanlar ve herhangi bir modern malzeme kullanılamayacak.



