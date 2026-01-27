27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
0-0ERT
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası

Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası bu yıl 1000 sporcunun katılımıyla Kütahya'da yapılacak

calendar 27 Ocak 2026 11:54
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Geleneksel Türk Okçuluk Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da düzenlenecek.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun (TGTOF) açıklamasına göre, şampiyona 30 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Kütahya TOKİ Spor Salonu'nda organize edilecek.

Şampiyonada 30 ilden 90 kulübün 1000 sporcusu, minikler ve yıldızlar kategorilerinde madalya mücadelesi verecek.

Yarışmalarda sadece geleneksel kıyafetler giyilirken teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanılacak. Nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanlar ve herhangi bir modern malzeme kullanılamayacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
