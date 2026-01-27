27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Beşiktaş, Premier Lig'den 4 ismi istiyor!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig'de forma giyen 4 isim için görüşmelerine başladı.

Beşiktaş, Premier Lig'den 4 ismi istiyor!
Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya satışından elde edeceği gelirle kadrosundaki eksik bölgeleri tamamlamayı hedefliyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre Siyah-Beyazlılar, İngiltere Premier Lig'de forma giyen 4 futbolcu için görüşmelerine başladı.

Bu isimlerin Sunderland forması giyen forvet Wilson Isidor, West Ham United'ın kalecisi Alphonse Areola ve orta sahası Tomas Soucek ile Wolverhampton'ın orta sahası Jean Bellegarde olduğu belirtildi.


ISIDOR'UN PERFORMANSI

Premier Lig'e bu sezon yükselen Sunderland'de forma giyen Wilson Isidor, ligde 22 maçta görev alarak 4 gol kaydetti. Genç oyuncu daha önce Zenit, Lokomotiv Moskova, Monaco ve Bastia-Borgo takımlarında oynadı.

SOUCEK'İN PERFORMANSI

West Ham United'ın orta sahasında görev yapan Tomas Soucek, bu sezon 22 karşılaşmada forma giydi ve 3 golle takımına katkı sağladı. Çek futbolcu, İngiliz ekibine transfer olmadan önce Slavia Prag, Slovan Liberec ve Viktoria Zizkov'da mücadele etti.

AREOLA'NIN PERFORMANSI

West Ham United'ın kalesini koruyan Alphonso Areola, bu sezon 20 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda kalesinde 37 gol gördü. Fransız kaleci kariyerinde PSG'nin yanı sıra Fulham, Real Madrid, Villarreal, Bastia ve Lens formalarını da giydi.

BELLAGERDE'NİN PERFORMANSI

Wolverhampton Wanderers'ta orta saha görevini üstlenen Jean Bellegarde, bu sezon süre aldığı 17 maçta 1 gol attı. Fransız futbolcu, Wolverhampton'a transfer olmadan önce Strasbourg, Lens ve Le Mans takımlarında oynadı. 

 

 

 

 

