Udinese, Verona deplasmanında zorlanmadı

İtalya Serie A'da Udinese, deplasmanda karşılaştığı Hellas Verona'yı 3-1 mağlup etti.

calendar 27 Ocak 2026 00:46 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2026 00:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
İtalya Serie A'da Udinese, deplasmanda Hellas Verona'yı 3-1 mağlup etti.
 
Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Arthur Atta, 58. dakikada Alessandro Zanoli ve 67. dakikada Keinan Davis kaydetti. Verona'nın tek golü 26. dakikada Gift Orban'dan geldi.
 
Udinese'de İngiliz golcü Keinan Davis, Verona'da ise Nijeryalı forvet Gift Orban ligdeki gol sayısını 7'ye çıkarttı.
 
Udinese'de Galatasaray'dan kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo maç kadrosunda yer almazken, sarı-kırmızılıların kiraladığı bir diğer isim Victor Nelsson, Verona adına maçın tamamında sahada kaldı. Beşiktaş'tan kiralık giden Al-Musrati ise Verona'da maçı yedek kulübesinde tamamladı.
 
Bu sonuçla birlikte Udinese ligde 29 puana yükseldi. Verona ise haftayı 14 puanla, aynı puandaki sonuncu Pisa'nın bir sıra üstünde tamamladı.
 
Ligin sonraki maçında Udinese, Roma deplasmanına gidecek. Verona ise Cagliari'ye konuk olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
