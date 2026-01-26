26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Galatasaray Gain, ikinci yarıya 3 puanla başladı

Galatasaray Gain, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ikinci yarının ilk maçında 1207 Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.

calendar 26 Ocak 2026 14:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında 1207 Antalyaspor ile Galatasaray Gain karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Galatasaray Gain 3-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray Gain'e galibiyeti getiren golleri 7 ve 56. dakikalarda Divine Manga, 87. dakikada Benan Altıntaş kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 42'ye yükseltti. 1207 Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta Vatanspor ile evinde karşılaşacak. 1207 Antalyaspor ise Çekmeköy'ün konuğu olacak.

 Reklam 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
