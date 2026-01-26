Galatasaray Gain, ikinci yarıya 3 puanla başladı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında 1207 Antalyaspor ile Galatasaray Gain karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Galatasaray Gain 3-0'lık skorla kazandı.



Galatasaray Gain'e galibiyeti getiren golleri 7 ve 56. dakikalarda Divine Manga, 87. dakikada Benan Altıntaş kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 42'ye yükseltti. 1207 Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.



Galatasaray, gelecek hafta Vatanspor ile evinde karşılaşacak. 1207 Antalyaspor ise Çekmeköy'ün konuğu olacak.



