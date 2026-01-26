26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
2-2
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
0-2
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Tottenham, Fenerbahçe'ye bırakmıyor: Muani!

Fenerbahçe, Tottenham'dan Randal Kolo Muani ile ilgilendi ancak Tottenham, Fransız futbolcuyu bırakmak istemiyor.

calendar 26 Ocak 2026 20:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak istiyor.

MUANI GÜNDEME GELDİ

Sarı-lacivertlilerde son dönemde gündeme gelen isimlerden biri de Tottenham forması giyen Randal Kolo Muani oldu.

TOTTENHAM BIRAKMIYOR

Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Fransız golcü ile ilgilendi bu transferi önemli bir yatırım olarak yapmak istedi. Ancak şu anda bu transferin mümkün görünmediği ve Tottenham'ın, 27 yaşındaki futbolcuyu bırakmak istemediği yazıldı.

SEZON PERFORMANSI


Tottenham forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Muani, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

BONSERVİSİ PSG'DE

Tottenham, 28 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Muani'nin, bonservisinin bulunduğu Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
