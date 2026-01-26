26 Ocak
Altay evindeki galibiyetle kendine geldi

Denizli İdmanyurdu karşısında alınan galibiyetle Altay, ligde 6. kez sahadan 3 paunla ayrılmış oldu

calendar 26 Ocak 2026 14:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarının son 4 maçını kazandıktan sonra ikinci devreye 2'de sıfırla başlayan Altay, dün evinde Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup ederek kara bulutları dağıttı.

İkinci yarının ilk 2 haftasında Uşakspor'a 1-0, Ayvalıkgücü Belediyespor'a 4-0 (D) yenilen siyah-beyazlılar, Play-Off yarışı veren Denizli temsilcisini Ünal Alihan Kavlak'ın müthiş golüyle dize getirerek büyük moral buldu. Altay'da son dönemde attığı kafa golleriyle takımını sırtlayan 20 yaşındaki genç santrfor bu kez yaklaşık 30 metreden gönderdiği füzeyle alkış topladı.

Daha önce attığı gollerin ardından kollarını açarak Altay'ın usta golcüsü Murat Uluç'un sevincini tekrarlayan Ünal Alihan, bu kez elini çenesine götürerek siyah-beyazlıların unutulmaz golcülerinden Marco Paixao'nun sevincini sergiledi. Toplam gol sayısını 4'e çıkaran genç golcü, ilk kez ayağıyla gol atmayı başardı.

İzmir temsilcisi, Ünal'ın gol attığı müsabakalarda Eskişehir Anadoluspor'u 2-0, İzmir Çoruhlu FK'yı 1-0 (D), Nazillispor'u 3-0, Denizli İdmanyurdu'nu ise 1-0 yenerek 12 puan topladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
