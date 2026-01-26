Sergio Ramos, Sevilla'yı alıyor!

Sevilla'da tarihi gelişme

Sergio Ramos, altyapısından yetiştiği Sevilla'yı satın almak için kulüp sahipleriyle anlaşmaya vardı.Cadena Ser'in haberine göre taraflar prensipte el sıkıştı. Haberde yer alan bilgilere göre, Sergio Ramos'un Sevilla'yı satın almak için anlaşmaya vardığı rakamın 450 milyon euro olduğu ifade edildi.Sergio Ramos'un ortağının Five Eleven Capital iş grubunun önemli isimlerinden Martin Ink olduğu vurgulandı.Görüşmelerin tamamlandığı ve sürecin resmiyete dökülmesinin beklendiği aktarıldı.Altyapısından yetiştiği kulübe futbolcu olarak uzun yıllar sonra geri dönen Sergio Ramos'un, bu kez kulüp sahibi olarak Sevilla'ya dönmeye hazırlanması İspanyol futbolunda büyük yankı uyandırdı.