26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Sergio Ramos, Sevilla'yı alıyor!

Sergio Ramos, altyapısından yetiştiği Sevilla'yı satın almak için kulüp sahipleriyle anlaşmaya vardı.

calendar 26 Ocak 2026 12:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sergio Ramos, Sevilla'yı alıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sergio Ramos, altyapısından yetiştiği Sevilla'yı satın almak için kulüp sahipleriyle anlaşmaya vardı.

Cadena Ser'in haberine göre taraflar prensipte el sıkıştı. Haberde yer alan bilgilere göre, Sergio Ramos'un Sevilla'yı satın almak için anlaşmaya vardığı rakamın 450 milyon euro olduğu ifade edildi.

Sergio Ramos'un ortağının Five Eleven Capital iş grubunun önemli isimlerinden Martin Ink olduğu vurgulandı.

Görüşmelerin tamamlandığı ve sürecin resmiyete dökülmesinin beklendiği aktarıldı.


Sevilla'da tarihi gelişme

Altyapısından yetiştiği kulübe futbolcu olarak uzun yıllar sonra geri dönen Sergio Ramos'un, bu kez kulüp sahibi olarak Sevilla'ya dönmeye hazırlanması İspanyol futbolunda büyük yankı uyandırdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.