25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
1-1
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
2-1
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
4-2
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-2
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
1-4
25 Ocak
Paris FC-Angers
0-0
25 Ocak
Metz-Lyon
2-5
25 Ocak
Brest-Toulouse
0-2
25 Ocak
Nantes-Nice
1-4
25 Ocak
Roma-AC Milan
1-1
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
3-0
25 Ocak
Genoa-Bologna
3-2
25 Ocak
Atalanta-Parma
4-0
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
3-1
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2-1
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
3-0
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
2-3
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-2
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
1-3
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-2
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
2-1
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-3
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
1-0
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
1-1
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
0-1

Fenerbahçe'de rota Vedat Muriqi! Transferde kritik tarih!

Fenerbahçe, Sörloth, Dovbyk, Nunez ve Mateta'dan sonuç alamayınca eski yıldızı Vedat Muriqi için Mallorca'ya bu kez artırılmış bir teklifle yeniden hamle yapmaya hazırlanıyor.

calendar 26 Ocak 2026 09:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de rota Vedat Muriqi! Transferde kritik tarih!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Alexander Sörloth, Artem Dovbyk, Darwin Nunez ve Jean Philippe Mateta'da mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, rotasını eski yıldızı Vedat Muriqi'ye yeniden kırdı.

GÖRÜŞMELER DURMUŞTU

Kosovalı oyuncu için daha önce Mallorca'ya 12 milyon euro teklif eden sarı-lacivertliler, İspanyol ekibinin 16 milyon euro istemesinin ardından görüşmeleri durdurmuştu.

FİYAT YÜKSELTİLECEK



Ancak gelen son bilgilere göre; Fenerbahçe, Vedat için hafta içinde tekrardan hamle yapma kararı aldı. Bu kez fiyat yükseltilecek ve Mallorca ikna edilmeye çalışılacak.

YÖNETİM İSPANYA'YA UÇACAK

Vedat'ın Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak bakması sarı-lacivertlilerin bu transferde elini güçlendiriyor.

Transferden sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları ile sportif direktör Devin Özek, bu hafta İspanya'ya gidecek ve işi bitirmeye çalışacak. Hedef; cuma gününe kadar Kosovalı oyuncuya imzayı attırmak.

2020'DE TAKIMDAN AYRILDI

Eğer Mallorca ikna edilirse Kosovalı oyuncu, 5.5 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönmüş olacak. Vedat, 2020'de Fenerbahçe'den Lazio'ya 21 milyon euroya gitmişti.

EŞİ DÖNMEK İSTİYOR

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakıyor. 31 yaşındaki Kosovalı oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada; kulüplerin anlaşması halinde yeniden sarı-lacivertli formayı giymeye hazır olduğunu söylemişti. Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi de yeniden Türkiye'de yaşamak istiyor.

LAZIO'NUN DA GÖZÜ TRANSFERDE

Vedat 2022 yaz transfer dönemine Lazio'dan Mallorca'ya 8 milyon 20 bin euroya transfer oldu. İtalyan ekibi yapılan anlaşmaya göre; bir sonraki transferden %45 pay alacak ve Kosovalı oyuncunun Fenerbahçe'ye transferini yakından takip ediyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Mallorca forması ile 20 maça çıkan Muriqi, 14 gol attı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.