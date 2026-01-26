Fenerbahçe'de rota Vedat Muriqi! Transferde kritik tarih!

Alexander Sörloth, Artem Dovbyk, Darwin Nunez ve Jean Philippe Mateta'da mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, rotasını eski yıldızı Vedat Muriqi'ye yeniden kırdı.
GÖRÜŞMELER DURMUŞTU
Kosovalı oyuncu için daha önce Mallorca'ya 12 milyon euro teklif eden sarı-lacivertliler, İspanyol ekibinin 16 milyon euro istemesinin ardından görüşmeleri durdurmuştu.
FİYAT YÜKSELTİLECEK
Ancak gelen son bilgilere göre; Fenerbahçe, Vedat için hafta içinde tekrardan hamle yapma kararı aldı. Bu kez fiyat yükseltilecek ve Mallorca ikna edilmeye çalışılacak.
YÖNETİM İSPANYA'YA UÇACAK
Vedat'ın Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak bakması sarı-lacivertlilerin bu transferde elini güçlendiriyor.
Transferden sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları ile sportif direktör Devin Özek, bu hafta İspanya'ya gidecek ve işi bitirmeye çalışacak. Hedef; cuma gününe kadar Kosovalı oyuncuya imzayı attırmak.
2020'DE TAKIMDAN AYRILDI
Eğer Mallorca ikna edilirse Kosovalı oyuncu, 5.5 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönmüş olacak. Vedat, 2020'de Fenerbahçe'den Lazio'ya 21 milyon euroya gitmişti.
EŞİ DÖNMEK İSTİYOR
Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakıyor. 31 yaşındaki Kosovalı oyuncu, daha önce yaptığı açıklamada; kulüplerin anlaşması halinde yeniden sarı-lacivertli formayı giymeye hazır olduğunu söylemişti. Vedat Muriqi'in eşi Edibe Muriqi de yeniden Türkiye'de yaşamak istiyor.
LAZIO'NUN DA GÖZÜ TRANSFERDE
Vedat 2022 yaz transfer dönemine Lazio'dan Mallorca'ya 8 milyon 20 bin euroya transfer oldu. İtalyan ekibi yapılan anlaşmaya göre; bir sonraki transferden %45 pay alacak ve Kosovalı oyuncunun Fenerbahçe'ye transferini yakından takip ediyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Mallorca forması ile 20 maça çıkan Muriqi, 14 gol attı.