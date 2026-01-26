26 Ocak
Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta kritik Dolomiti Energia sınavında

B Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş GAİN, Dolomiti Energia deplasmanında hata yapmak istemiyor

Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta kritik Dolomiti Energia sınavında
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, EuroCup B Grubu 16. hafta maçında 27 Ocak Salı günü deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia ekibiyle karşılaşacak.
Trento kentindeki BTS Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Grupta 11 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan siyah-beyazlı takım, zirvede zyer alıyor.

Dolomiti Energia ise 9 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN İTALYAN TAKIMINA KARŞI ÜSTÜNLÜĞÜ

Beşiktaş GAİN, bu organizasyonda 3 kez karşılaştığı Dolomiti Energia'ya karşı hiç yenilmedi.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 3 maçta rakibini 83-68, 79-75 ve 97-83'lük skorlarla mağlup etti.

