Kurudirek, Avrupa Herkes İçin Spor Birliği Başkanlığına seçildi

Muhammed İrfan Kurudirek, Avrupa Herkes İçin Spor Birliği Başkanlığına genel kurul tarafından seçildi

calendar 26 Ocak 2026 11:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Genel Koordinatörü Muhammed İrfan Kurudirek, Avrupa Herkes İçin Spor Birliği (UESpT) Başkanlığına seçildi.
HİS'ten yapılan açıklamada, "İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Herkes İçin Spor Birliği (UESpT) Olağanüstü Genel Kurulunda, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Genel Koordinatörü Doç. Dr. Muhammed İrfan Kurudirek, oylama neticesinde UESpT Başkanlığı görevine seçilmiştir. Bayrağımızı ve federasyonumuzun vizyonunu Avrupa'da temsil edecek olan Sayın Kurudirek'i tebrik eder, üstlendiği bu prestijli görevde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

  
