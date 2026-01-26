Kurudirek, Avrupa Herkes İçin Spor Birliği Başkanlığına seçildi

HİS'ten yapılan açıklamada, "İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Herkes İçin Spor Birliği (UESpT) Olağanüstü Genel Kurulunda, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Genel Koordinatörü Doç. Dr. Muhammed İrfan Kurudirek, oylama neticesinde UESpT Başkanlığı görevine seçilmiştir. Bayrağımızı ve federasyonumuzun vizyonunu Avrupa'da temsil edecek olan Sayın Kurudirek'i tebrik eder, üstlendiği bu prestijli görevde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.



