Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), kar fırtınası nedeniyle Memphis ve Milwaukee'deki maçlar ertelendi.NBA'in açıklamasında, "ABD'nin büyük bölümünde tehlikeli seyahat koşulları yaratan şiddetli kar fırtınası nedeniyle pazar günü (dün) Memphis ve Milwaukee'de oynanması beklenen maçlar ertelendi." denildi.Açıklamadabilgisi verildi.Denver Nuggets ile Memphis Grizzlies maçı ise dün başlama vuruşuna yaklaşık üç saat kala ertelendi. Yeni tarihler, henüz açıklanmadı.NBA'de bugün oynanacak iki maçın başlama saatleri değiştirildi.Philadelphia 76ers ile Charlotte Hornets arasında oynanacak maç, yerel saatle 19.00'dan saat 15.00'e, Indiana Pacers ile Atlanta Hawks arasındaki maç ise yerel saatle 19.30'dan saat 13.30'a alındı.