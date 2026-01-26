26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

ABD'de bazı NBA maçlarına "kar fırtınası" ertelemesi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), kar fırtınası nedeniyle Memphis ve Milwaukee'deki maçlar ertelendi.

calendar 26 Ocak 2026 13:28
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
ABD'de bazı NBA maçlarına 'kar fırtınası' ertelemesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), kar fırtınası nedeniyle Memphis ve Milwaukee'deki maçlar ertelendi.

NBA'in açıklamasında, "ABD'nin büyük bölümünde tehlikeli seyahat koşulları yaratan şiddetli kar fırtınası nedeniyle pazar günü (dün) Memphis ve Milwaukee'de oynanması beklenen maçlar ertelendi." denildi.

Açıklamada, "Dallas Mavericks, Bucks'a karşı oynayacakları pazar gecesi maçı için Milwaukee'ye uçmak için iki kez girişimde bulundu, ancak hava koşulları buna izin vermedi. Maçın başlama saatine birkaç saat kala erteleme kararı açıklandı. Maç için hazırlanan yemekler, Milwaukee bölgesindeki barınaklara bağışlandı." bilgisi verildi.


Denver Nuggets ile Memphis Grizzlies maçı ise dün başlama vuruşuna yaklaşık üç saat kala ertelendi. Yeni tarihler, henüz açıklanmadı.

- Bazı maçların başlama saatleri değişti

NBA'de bugün oynanacak iki maçın başlama saatleri değiştirildi.

Philadelphia 76ers ile Charlotte Hornets arasında oynanacak maç, yerel saatle 19.00'dan saat 15.00'e, Indiana Pacers ile Atlanta Hawks arasındaki maç ise yerel saatle 19.30'dan saat 13.30'a alındı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.