En-Nesyri, transferi için Fenerbahçe'ye şartını iletti

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, sarı lacivertli yönetime bonservisiyle ayrılmak istediğini iletti.

calendar 26 Ocak 2026 16:30 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 16:42
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin ayrılık planları yaptığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri için en ciddi girişimleri Juventus yapmıştı. Hatta İtalyan devi, sarı-lacivertlilerle satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmış ancak Faslı forvetten olumlu cevap alamamıştı.

Süreç sonrası Juventus yetkilileri İtalya'ya eli boş dönmüş ve En-Nesyri dün akşam oynanan Göztepe maçında yedek kulübesinde yer almıştı. Torino ekibinin teklifini kabul etmeyen En-Nesyri'nin menajeri, TRT Spor'a göre Fenerbahçe yönetimiyle görüşme gerçekleştirdi.

EN-NESYRI BONSERVİSİYLE AYRILMAK İSTİYOR

En-Nesyri'nin menajeri, oyuncusunun bonservisiyle ayrılmak istediğini Fenerbahçe'ye iletti. Faslı forvet için şu ana kadar bonservis teklifi gelmezken, En-Nesyri'nin önerildiği takımlardan geri dönüş bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 25 maça çıkan En Nesyri, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.


