Brooklyn Nets başantrenörü Jordi Fernandez, devam eden ağır düşüşün ardından takımına kimlik seçimi yapmaları gerektiğini açıkça ifade etti.Brooklyn Nets, Pazar gecesi deplasmanda Los Angeles Clippers'a karşı aldığı 126-89'luk ağır mağlubiyetin ardından, başantrenör Jordi Fernandez'den son derece sert açıklamalarla karşılaştı.Maç sonrası basın toplantısında konuşan Fernandez, takımının performansını dakikalara ayırarak değerlendirdi ve geri kalan bölüm için ağır ifadeler kullandı:Bu yenilgi, Nets için üst üste beşinci mağlubiyet oldu. Brooklyn'in derecesi 12-32'ye gerilerken, takım Doğu Konferansı'nda 13. sıraya düştü. Yılın başından bu yana bakıldığında ise, Nets'ten daha kötü bir galibiyet-mağlubiyet performansına sahip başka bir takım bulunmuyor (2-12).Brooklyn, Clippers karşısında daha ilk çeyrekte maçı fiilen kaybetti. Los Angeles ekibinin 38-14'lük seriyle maça ağırlığını koymasına engel olamayan Nets, karşılaşmanın başından sonuna kadar herhangi bir direnç ortaya koyamadı. Nets, sahadan yalnızca yüzde 34,1 isabet oranıyla ayrılırken, Clippers'ın yüzde 56,4 gibi son derece yüksek bir isabet yüzdesi yakalamasına da engel olamadı.Clippers'tan yenilen 37 sayılık fark, Nets için geçtiğimiz Çarşamba günü New York karşısında alınan tarihi 120-66'lık yenilginin ardından bir başka ağır darbe olarak kayıtlara geçti.Fernandez, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:Brooklyn Nets, bu ağır mağlubiyetlerin ardından Salı günü Phoenix'e giderek Suns karşısında nasıl bir reaksiyon vereceğini göstermek zorunda kalacak.