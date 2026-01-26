Oyuncu Sayı Yıl 1 LeBron James 42 bin 786 2003-hala oynuyor 2 Kerim Abdülcabbar 38 bin 387 1969-1989 3 Karl Malone 36 bin 928 1985-2004 4 Kobe Bryant 33 bin 643 1996-2016 5 Michael Jordan 32 bin 292 1984-2003 6 Kevin Durant 31 bin 648 2007-hala oynuyor 7 Dirk Nowitzki 31 bin 560 1998-2019 8 Wilt Chamberlain 31 bin 419 1959-1973 9 James Harden 28 bin 764 2009-hala oynuyor 10 Shaquille O'Neal 28 bin 596 1992-2011

11 Carmelo Anthony 28 bin 289 2003-2022 12 Moses Malone 27 bin 409 1974-1995 13 Elvin Hayes 27 bin 313 1968-1984 14 Hakeem Olajuwon 26 bin 946 1984-2002 15 Russell Westbrook 26 bin 930 2008-hala oynuyor 16 Oscar Robertson 26 bin 710 1960-1974 17 Dominique Wilkins 26 bin 668 1982-1999 18 Tim Duncan 26 bin 496 1997-2016 19 Stephen Curry 26 bin 397 2009-hala oynuyor 19 Paul Pierce 26 bin 397 1998-2017

Warriors'ın deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 111-85 yendiği maçta 26 sayı kaydeden Curry, NBA normal sezonlarında en fazla sayı atan oyuncular arasında 19. sıraya yükseldi.NBA'de 4 şampiyonluğu bulunan Curry, 26 bin 397 sayı ile John Havlicek'i (26 bin 395) geride bırakarak listede 19. sırayı Paul Pierce ile paylaştı.37 yaşındaki oyuncu, listede 18. sırada bulunan San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan'ı (26.496) kovalayacak.NBA normal sezonlarında en fazla sayı atan ilk 20 arasında kariyeri devam eden, 36-41 yaş aralığında 5 isim bulunuyor.İlk 20'ye giren 37 yaşındaki Curry'nin yanı sıra NBA tarihinde normal sezonda en fazla sayı atan 41 yaşındaki LeBron James ile 37 yaşındaki Kevin Durant, 36 yaşındaki James Harden ve 37 yaşındaki oyuncusu Russell Westbrook'un NBA kariyeri devam ediyor.- Zirvedeki isim, NBA'de 40 binler kulübünün ilk ve tek üyesi LeBron JamesNBA tarihinde normal sezonda en fazla sayı atan 41 yaşındaki LeBron James'in NBA kariyeri devam ediyor.Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, 42 bin 786 sayı ile listede ilk sırada yer alıyor.NBA tarihinin normal sezonlardaki en skorer ismi LeBron James, rekorları altüst ettiği kariyerinde 2 sezon önce 40 bin sayı barajını aştı.Kariyerinde 15 kez All-Star seçilen 37 yaşındaki Kevin Durant, normal sezonlarda en fazla sayı atan oyuncular listesinde 6. sırada bulunuyor.Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de formasını giydiği Houston Rockets ile geçen yaz 2 yıllık sözleşme imzalayan Durant, efsane Alman oyuncu Dirk Nowitzki'yi (31 bin 560) geride bıraktı.Durant, 32 bin 292 sayıyla listede 5. sırada bulunan Michael Jordan'ı geçmeyi hedefliyor.Rockets ile geçen yaz 90 milyon dolar karşılığında iki yıllık anlaşmaya imza atan Kevin Durant, takımın şampiyonluk hedefi için önemli bir takviye oldu.Kariyerinde iki NBA şampiyonluğu bulunan ve 15 kez all-star seçilen Durant'ın Alperen ile sahadaki uyumu, sezonun ilgi çeken konularından biri olacak. Alperen-Durant ikilisinin uyumu ve sergileyeceği performans, şampiyonluk hedefleyen Rockets'ın sezon sonundaki durumunu belirleyebilir.- Harden ve Westbrook da ilk 20'deLos Angeles Clippers'ın 36 yaşındaki yıldızı James Harden, 28 bin 764 sayı ile NBA tarihinin en skorer 9. oyuncusu konumunda bulunuyor.Sacramento Kings'in 37 yaşındaki oyuncusu Russell Westbrook ise 26 bin 930 sayı ile listede 15. sırada yer alıyor.NBA normal sezonlarında en fazla sayı üreten ilk 20 isim şöyle: