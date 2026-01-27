27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
0-0ERT
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Karşıyaka Başkanı Cicibaş: "Sahada verilen emek katledildi!"

Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3. yenilgisini alıp düşme hattından kurtulamayan Karşıyaka'da Başkan Aygün Cicibaş, hakem kararlarına tepki gösterdi

calendar 27 Ocak 2026 14:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka Başkanı Cicibaş: 'Sahada verilen emek katledildi!'
Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda son 1 dakika 26 saniyesine 81-76 önde girdiği maçta Merkezefendi Belediyesi Basket'e 83-81 yenilen Karşıyaka, 13'üncü mağlubiyetini alarak düşme hattından kurtulamadı. Evinde 2'de 2 yapmasına rağmen dış sahada üst üste 3'üncü yenilgisini alan yeşil-kırmızılı ekip son maçlarda olduğu gibi yine bir rakibine az farkla mağlup oldu.

Kaf-Kaf son 4 mağlubiyetinde Bahçeşehir Koleji'ne 74-71, Erokspor'a 97-94 (D), Bursaspor'a 86-84 (D), Merkezefendi'ye ise 83-81 yenilerek maçın sonunu getirememe alışkanlığını sürdürdü. Merkezefendi karşısında 20 sayı geriye düşmesine rağmen son bölümde öne geçmeyi başaran Karşıyaka, son anlardaki hatalar nedeniyle sahadan boynu bükük ayrıldı.

CANDOST VOLKAN: "KRİTİK ANLARDA DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Başantrenör Candost Volkan, "İlk çeyrekte oynadığımız basketbol kabul edilemez. Savunmada temas düzeyi, hücumda akıcılığı düşük bir oyun sonucu 18 sayı geri düştük. Ancak özellikle ikinci yarıdaki mücadelemiz ile geri dönmeyi ve en kritik dakikalara önde girmeyi başardık. Bu maç özelinde faul hakkımız varken yapmadığımız fauller ve bazı faul tercihlerimiz çok canımızı yaktı. Hedeflerimize ulaşmak istiyorsak kritik anları daha dikkatli oynamak zorundayız. Son 2 deplasman maçımızda da bir topla kaybetmek, emeklerimizin karşılığını alamamak bizi çok üzüyor. Maç içerisinde yaptığımız hatalara rağmen vazgeçmeyen takım karakterimiz ve kazanma isteğimiz için oyuncularımıza teşekkür ediyorum, mücadeleye devam edeceğiz. Yolun sonunda hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

BAŞKANDAN HAKEMLERE TEPKİ


Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicicbaş, Merkezefendi Belediyesi Basketbol maçı sonrası hakem heyetine tepki gösterdi. Başkan Cicibaş, "Bugün oynanan maçta ve daha önceki birçok karşılaşmada hakemler tarafından verilen hatalı ve sorumsuz kararlar artık kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Bu kararlar yalnızca maç sonuçlarını etkilemekle kalmamış, sahada verilen emeği açıkça katletmiştir. Adil bir yönetim olsaydı bugün konuştuğumuz tablo çok daha farklı olurdu. Masa başında alınan fütursuz kararlar nedeniyle takımımız, hak etmediği şekilde 4 galibiyetle yoluna devam etmek zorunda bırakılmıştır. Bu durum bir hata zinciri değil, açık ve ciddi bir adalet sorunudur. Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki Karşıyaka Spor Kulübü, hiçbir kurumun ya da hiçbir yapının keyfi kararlarına boyun eğecek bir camia değildir. Karşıyaka'nın emeği bu kadar ucuz değildir. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Ama çifte standardı da kabul etmiyoruz. İstediğimiz tek şey eşitlik ve adalettir. Bu adaletsizlik devam ettiği sürece; sahada mücadele eden sporcularımıza ve tribünlerdeki Karşıyaka sevdalılarına reva görülen bu skandal kararları görmezden gelenlerin üzerinde Karşıyaka'nın vebali olacaktır. Tek istediğimiz, adil bir lig ve adil bir sistemdir" diye konuştu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
