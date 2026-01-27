Karşıyaka Başkanı Cicibaş: 'Sahada verilen emek katledildi!'

Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda son 1 dakika 26 saniyesine 81-76 önde girdiği maçta Merkezefendi Belediyesi Basket'e 83-81 yenilen Karşıyaka, 13'üncü mağlubiyetini alarak düşme hattından kurtulamadı. Evinde 2'de 2 yapmasına rağmen dış sahada üst üste 3'üncü yenilgisini alan yeşil-kırmızılı ekip son maçlarda olduğu gibi yine bir rakibine az farkla mağlup oldu.Kaf-Kaf son 4 mağlubiyetinde Bahçeşehir Koleji'ne 74-71, Erokspor'a 97-94 (D), Bursaspor'a 86-84 (D), Merkezefendi'ye ise 83-81 yenilerek maçın sonunu getirememe alışkanlığını sürdürdü. Merkezefendi karşısında 20 sayı geriye düşmesine rağmen son bölümde öne geçmeyi başaran Karşıyaka, son anlardaki hatalar nedeniyle sahadan boynu bükük ayrıldı.Başantrenör Candost Volkan, "dedi.Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Aygün Cicicbaş, Merkezefendi Belediyesi Basketbol maçı sonrası hakem heyetine tepki gösterdi. Başkan Cicibaş,diye konuştu.