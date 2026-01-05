TOKİ Zam Oranı 2026 Ne Zaman Açıklanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), her yıl Ocak ayında taksit ödemelerini memur maaş artış oranına göre güncelliyor. "2026 TOKİ zam oranı açıklandı mı, taksitler ne kadar artacak?" sorusu, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların ana gündem maddesi haline geldi. Bugün açıklanan enflasyon verileri ve memur zammı ile birlikte, TOKİ ödemelerindeki artışın da sınırları çizildi. İşte 2026 yılı ilk dönemi için TOKİ zam takvimi...

TOKİ zam oranı genellikle Ocak ayının ilk haftasında, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ve ardından belirlenen memur maaş zammının hemen sonrasında duyuruluyor.

Açıklanma Tarihi: 3 Ocak'ta enflasyon verilerinin netleşmesi ve bugün (5 Ocak) itibarıyla memur maaş artış oranının belirlenmesiyle birlikte, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden zam oranını birkaç gün içinde (6-8 Ocak 2026 arası) ilan etmesi bekleniyor.

TOKİ sözleşmelerinde yer alan madde gereği, taksitlerdeki artış oranı memur maaş artış oranını geçemiyor. 2026 Ocak ayı için memur maaşlarına yapılan yaklaşık %10-15 bandındaki (tahmini) artışın, TOKİ taksitlerine de benzer şekilde yansıması öngörülüyor. Ancak geçmiş dönemlerde olduğu gibi, vatandaşın ödeme gücünü korumak adına Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu oranda bir indirim veya sınırlama (üst limit) yapılması da ihtimaller arasında bulunuyor.

Belirlenen yeni zam oranı, Ocak ayı itibarıyla taksitlere yansıtılacak. Vatandaşlar, 2026 yılının ilk altı ayı boyunca güncellenmiş taksit tutarlarını ödeyecekler. Bir sonraki güncelleme ise Temmuz 2026 tarihinde, yılın ikinci yarısındaki memur zammıyla birlikte gerçekleştirilecek.

Zam haberlerinin yanı sıra TOKİ borcunu erken kapatıp tapusunu hemen almak isteyenler için her yıl düzenlenen "%25 peşin ödeme indirimi" kampanyasının da 2026 bahar aylarında (Nisan-Mayıs) açılması bekleniyor.