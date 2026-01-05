Haber Tarihi: 05 Ocak 2026 12:30 -
Güncelleme Tarihi:
05 Ocak 2026 12:30
TOKİ Zam Oranı 2026 Ne Zaman Açıklanacak?
2026 TOKİ zam oranı ne zaman açıklanacak? Memur maaş katsayısına göre belirlenen TOKİ Ocak 2026 taksit artış oranı ve beklenen son dakika gelişmeleri.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), her yıl Ocak ayında taksit ödemelerini memur maaş artış oranına göre güncelliyor. "2026 TOKİ zam oranı açıklandı mı, taksitler ne kadar artacak?" sorusu, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların ana gündem maddesi haline geldi. Bugün açıklanan enflasyon verileri ve memur zammı ile birlikte, TOKİ ödemelerindeki artışın da sınırları çizildi. İşte 2026 yılı ilk dönemi için TOKİ zam takvimi...
TOKİ ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?TOKİ zam oranı genellikle Ocak ayının ilk haftasında, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ve ardından belirlenen memur maaş zammının hemen sonrasında duyuruluyor.Açıklanma Tarihi: 3 Ocak'ta enflasyon verilerinin netleşmesi ve bugün (5 Ocak) itibarıyla memur maaş artış oranının belirlenmesiyle birlikte, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden zam oranını birkaç gün içinde (6-8 Ocak 2026 arası) ilan etmesi bekleniyor.TOKİ TAKSİTLERİ NE KADAR ARTACAK?TOKİ sözleşmelerinde yer alan madde gereği, taksitlerdeki artış oranı memur maaş artış oranını geçemiyor. 2026 Ocak ayı için memur maaşlarına yapılan yaklaşık %10-15 bandındaki (tahmini) artışın, TOKİ taksitlerine de benzer şekilde yansıması öngörülüyor. Ancak geçmiş dönemlerde olduğu gibi, vatandaşın ödeme gücünü korumak adına Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu oranda bir indirim veya sınırlama (üst limit) yapılması da ihtimaller arasında bulunuyor.ZAMLI TAKSİTLER NE ZAMAN ÖDENECEK?Belirlenen yeni zam oranı, Ocak ayı itibarıyla taksitlere yansıtılacak. Vatandaşlar, 2026 yılının ilk altı ayı boyunca güncellenmiş taksit tutarlarını ödeyecekler. Bir sonraki güncelleme ise Temmuz 2026 tarihinde, yılın ikinci yarısındaki memur zammıyla birlikte gerçekleştirilecek.İNDİRİM KAMPANYASI OLACAK MI?Zam haberlerinin yanı sıra TOKİ borcunu erken kapatıp tapusunu hemen almak isteyenler için her yıl düzenlenen "%25 peşin ödeme indirimi" kampanyasının da 2026 bahar aylarında (Nisan-Mayıs) açılması bekleniyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.