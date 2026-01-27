27 Ocak
St. Pauli-RB Leipzig
22:30
27 Ocak
Werder Bremen-Hoffenheim
22:30
27 Ocak
Wycombe Wanderers-Wigan Athletic
22:45
27 Ocak
Stevenage-Peterborough
22:45
27 Ocak
Rotherham United-Northampton Town
22:45
27 Ocak
Port Vale-AFC Wimbledon
22:45
27 Ocak
Plymouth Argyle-Mansfield Town
22:45
27 Ocak
Lincoln City-Bradford City
22:45
27 Ocak
Huddersfield -Luton Town
22:45
27 Ocak
Cardiff City-Barnsley
22:45
27 Ocak
Bolton Wanderers-Burton Albion
22:45
27 Ocak
Blackpool-Stockport County
22:45
27 Ocak
Reading-Exeter City
23:00
27 Ocak
Doncaster Rovers-Leyton Orient
23:00
27 Ocak
Fiorentina-Como
23:00

Alperen ve Durant 33'er attı; Rockets, Grizzlies'i son çeyrekte geçti

Houston Rockets, dördüncü çeyrekte vites yükselttiği maçta Memphis Grizzlies'i 108-99 mağlup ederken, Alperen Şengün ve Kevin Durant 33'er sayıyla galibiyetin mimarları oldu.

calendar 27 Ocak 2026 10:32
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Alperen ve Durant 33'er attı; Rockets, Grizzlies'i son çeyrekte geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Houston Rockets, dördüncü çeyrekte vites yükselttiği maçta Memphis Grizzlies'i 108-99 mağlup ederken, Alperen Şengün ve Kevin Durant 33'er sayıyla galibiyetin mimarları oldu.

Karşılaşmanın son periyoduna bir sayı geride giren Rockets, dördüncü çeyreğin ilk yedi dakikasında yakaladığı 21-9'luk seriyle oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Bu performansın ardından Houston, altı maçta beşinci galibiyetini elde etti.

Rockets cephesinde Tari Eason, kaydettiği 17 sayının 11'ini ilk yarıda bulurken, Amen Thompson maçı 14 asist ve 8 sayıyla tamamladı. Pazartesi günü NBA All-Star Haftası kapsamında düzenlenecek Rising Stars maçına seçilen Reed Sheppard ise 2/11 saha içi isabetiyle 4 sayıda kaldı. Genç oyuncu, üç sayı çizgisinin gerisinden ise 7'de 0 isabetle oynadı.


Alperen Şengün, Houston adına etkileyici bir şut performansına imza attı. Milli basketbolcu, ilk yarıda 7'de 7 saha içi isabeti bulurken, maçı 17'de 15 isabetle tamamladı. Şengün ayrıca 9 ribaunt ve 6 asistlik katkı verdi.

Grizzlies'te Jaren Jackson Jr. ve Santi Aldama 17'şer sayıyla takımının en skorer isimleri olurken, Grizzlies bu sonuçla üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Memphis ayrıca son beş maçta dördüncü, son 13 karşılaşmada ise 10. mağlubiyetini yaşamış oldu. GG Jackson 14 sayı üretirken, Jaylen Wells 12, Kentavious Caldwell-Pope ise 11 sayıyla oynadı. Wells ve Cedric Coward ile birlikte Rising Stars maçına seçilen Cam Spencer, karşılaşmayı 14 asist ve 5 sayıyla tamamladı.

Grizzlies, karşılaşmada iki kez All-Star seçilen Ja Morant'tan yoksun mücadele etti. Sol dirseğindeki bağ zedelenmesi nedeniyle Morant'ın en az üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Yıldız oyuncu, çarşamba günü Atlanta Hawks'a 124-122 kaybedilen maçta sakatlanmıştı.

Memphis, bu maçtan önce en son cuma günü New Orleans'a mağlup olmuştu. Grizzlies'in pazar günü Denver Nuggets ile oynaması planlanan karşılaşma ise Memphis bölgesinde yaşanan aşırı hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

Gecenin diğer maç sonuçları ise şu şekilde:

Indiana Pacers 116–132 Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers 93–130 Charlotte Hornets

Orlando Magic 98–114 Cleveland Cavaliers

Portland Trail Blazers 94–102 Boston Celtics

Los Angeles Lakers 129–118 Chicago Bulls

Golden State Warriors 83–108 Minnesota Timberwolves

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.