Houston Rockets, dördüncü çeyrekte vites yükselttiği maçta Memphis Grizzlies'i 108-99 mağlup ederken, Alperen Şengün ve Kevin Durant 33'er sayıyla galibiyetin mimarları oldu.Karşılaşmanın son periyoduna bir sayı geride giren Rockets, dördüncü çeyreğin ilk yedi dakikasında yakaladığıseriyle oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Bu performansın ardından Houston, altı maçta beşinci galibiyetini elde etti.Rockets cephesindekaydettiği 17 sayının 11'ini ilk yarıda bulurken,maçı 14 asist ve 8 sayıyla tamamladı. Pazartesi günü NBA All-Star Haftası kapsamında düzenlenecek Rising Stars maçına seçilenise 2/11 saha içi isabetiyle 4 sayıda kaldı. Genç oyuncu, üç sayı çizgisinin gerisinden ise 7'de 0 isabetle oynadı., Houston adına etkileyici bir şut performansına imza attı. Milli basketbolcu, ilk yarıda 7'de 7 saha içi isabeti bulurken, maçı 17'de 15 isabetle tamamladı. Şengün ayrıca 9 ribaunt ve 6 asistlik katkı verdi.Grizzlies'teJr. ve17'şer sayıyla takımının en skorer isimleri olurken, Grizzlies bu sonuçla üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Memphis ayrıca son beş maçta dördüncü, son 13 karşılaşmada ise 10. mağlubiyetini yaşamış oldu. GG Jackson 14 sayı üretirken,12,ise 11 sayıyla oynadı. Wells veile birlikte Rising Stars maçına seçilen Cam Spencer, karşılaşmayı 14 asist ve 5 sayıyla tamamladı.Grizzlies, karşılaşmada iki kez All-Star seçilen Ja Morant'tan yoksun mücadele etti. Sol dirseğindeki bağ zedelenmesi nedeniyle Morant'ın en az üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Yıldız oyuncu, çarşamba günü Atlanta Hawks'a 124-122 kaybedilen maçta sakatlanmıştı.Memphis, bu maçtan önce en son cuma günü New Orleans'a mağlup olmuştu. Grizzlies'in pazar günü Denver Nuggets ile oynaması planlanan karşılaşma ise Memphis bölgesinde yaşanan aşırı hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.Indiana Pacers 116–Philadelphia 76ers 93–Orlando Magic 98–Portland Trail Blazers 94––118 Chicago BullsGolden State Warriors 83–