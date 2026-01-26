26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Arda Güler'in hareketi İspanya'da gündem oldu!

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler'in bir maçın ısınma hareketleri sırasında amatör kameraya yansıyan bir görüntüsü gündem oldu.

calendar 26 Ocak 2026 14:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Real Madrid'de top koşturan milli yıldız Arda Güler, futboluyla olduğu kadar saha dışındaki örnek davranışlarıyla da alkış topluyor.

Real Madrid'in sahasında oynadığı bir maç öncesi ısınma hareketlerinde Arda Güler'in amatör kameraya yansıyan görüntüsü ise yeni viral oldu.
HAREKETİ VİRAL OLDU

Isınma hareketleri sırasında taç çizgisi kenarına uzaklaşan topu son anda kontrol eden Arda Güler'in, saha kenarındaki Real Madrid armasına basmamak için sarf ettiği çaba bir taraftar kamerasına yansıdı.

Arda Güler'in Real Madrid logosuna karşı bu hassas tavrı taraftarlarca büyük alkış aldı. Söz konusu video, sosyal medyada kısa süre içinde viral oldu.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
