Ağabeyine özenip başladığı yüzmede 138 madalya kazandı

Ağabeyine özenip başladığı yüzmede madalyaya doymayan Emre Onuş, hedefinin Avrupa Şampiyonası olduğunu belirtti

calendar 26 Ocak 2026 13:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Genç sporcu Emre Onuş ağabeyine özenerek 5 yaşında başladığı yüzmede 14 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde 138 madalya kazanarak önemli başarılara imza attı.
Emre, ağabeyinin yanında havuza gidip gelirken yüzmeye ilgi duydu ve bu spora yöneldi.

Antrenörlerin desteğiyle kendini geliştiren ve yarışlara katılan genç sporcu, bugüne kadar 14 Türkiye şampiyonluğu ile farklı kategorilerde 138 madalya kazandı.

Emre, geçen yıl Gençler Avrupa ve Gençler Dünya Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek her iki organizasyonda da dokuzuncu oldu.


Galatasaray Kulübü sporcusu 18 yaşındaki Emre, geçen ay Antalya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda farklı kategorilerde 8 altın madalya kazanarak 6 Türkiye rekoru kırdı.

Genç sporcu, yeni madalyalar ve dereceler için çalışmalarını sürdürüyor.

"Hedefim Avrupa Şampiyonası"

Emre, sezonu 8 altın madalya ve 6 Türkiye rekoruyla tamamladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Her şampiyonanın kendisi için önemli olduğunu belirten Emre, "Antalya'da milli takım seçmelerinin ardından kulüpler şampiyonası yapıldı. Milli takım seçmelerinde ilk günden Türkiye rekoru kırmam beni çok motive etti. Beş gün süren şampiyonada güzel mücadele ettik. Yeni rekorlar ve şampiyonluklar kazandık." diye konuştu.

Her zaman kürsüde yer almak için yüksek tempoda çalıştığını dile getiren Emre, başarısını disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu vurgulayarak "Şampiyonanın ardından toplam 138 madalyam oldu. Çalışmalarım daha sıkı ve planlı ilerliyor. Şimdi hedefim Avrupa Şampiyonası'na katılmak." dedi.

"Başarılarına yenilerini eklemesini bekliyoruz."

Sporcunun antrenörü Sinan Saygı da Emre'nin Türkiye Şampiyonası'ndan çok iyi derecelerle döndüğünü belirtti.

Saygı, "Geçen yıl Avrupa ve dünya gençler şampiyonalarında dokuzuncu oldu. Geçen ay Türkiye Şampiyonası'nda 8 altın madalya kazanarak 6 Türkiye rekoru kırdı. Katıldığı organizasyonlarda kürsüde yer almayı başarıyor. Bu yıl da başarılarına yenilerini eklemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

 
 
  • KL
