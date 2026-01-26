Trabzon'da listenin en başındaki isim; Hauge!

Tabzonspor'da sol kanata mutlak takviye için çalışmalar hızlandı. Yeni bir liste oluşturan bordo-mavili yönetim, listenin en başına Norveçli kanat oyuncusu Jens Petter Hauge'yi ekledi.
Bodo Glimt forması giyen 26 yaşındaki Norveçli yıldız, bu sezon çıktığı 10 maçta 5 gol atarken, 4 asist yaptı. Bodo'nun son olarak Manchester City'yi 3-1 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçında attığı şık golle dikkat çeken Hauge için şartlar zorlanacak.
Bodo'dan daha önce Milan'a, oradan da Frankfurt'a transfer olan Hauge'nin Avrupa macerası istediği gibi geçmemişti. 13 kez Norveç Milli Takımı'nda görev yapan Hauge'nin vatandaşı Mathias Lovik'i Trabzonspor kısa süre önce renklerine bağlamıştı.
