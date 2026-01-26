26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Trabzon'da listenin en başındaki isim; Hauge!

Sol kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, 26 yaşındaki Jens Petter Hauge'yi transfer etmek istiyor

calendar 26 Ocak 2026 12:44 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 12:45
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Imago
Trabzon'da listenin en başındaki isim; Hauge!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Tabzonspor'da sol kanata mutlak takviye için çalışmalar hızlandı. Yeni bir liste oluşturan bordo-mavili yönetim, listenin en başına Norveçli kanat oyuncusu Jens Petter Hauge'yi ekledi. 

Bodo Glimt forması giyen 26 yaşındaki Norveçli yıldız, bu sezon çıktığı 10 maçta 5 gol atarken, 4 asist yaptı. Bodo'nun son olarak Manchester City'yi 3-1 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçında attığı şık golle dikkat çeken Hauge için şartlar zorlanacak.

Bodo'dan daha önce Milan'a, oradan da Frankfurt'a transfer olan Hauge'nin Avrupa macerası istediği gibi geçmemişti. 13 kez Norveç Milli Takımı'nda görev yapan Hauge'nin vatandaşı Mathias Lovik'i Trabzonspor kısa süre önce renklerine bağlamıştı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.