Trabzon'un her branşta yüzü güldü!

Trabzonspor, futbol, kadın futbolu, U19 ve basketbol branşlarında oynadığı karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, haftayı dört farklı kategoride de kazançlı kapatarak yoluna emin adımlarla devam etti.



KADIN FUTBOLUNDA RÖVANŞ ALINDI



Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget'i Kadir Özcan Tesisleri'nde ağırladı. Bordo-mavililer, Donjeta Halilaj ve Kaltrina Biqkaj'ın golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Bu galibiyetle ligde üst üste 10. maçını kazanan Trabzonspor, 16 haftada yalnızca 2 yenilgi almış oldu. Bordo-mavililerin sezonun ilk haftasında Fomget deplasmanında aldığı mağlubiyetin rövanşını da aynı skorla alması takdirle karşılandı ve taraftarın alkışını aldı. Ayrıca Trabzonspor Kadın Futbol takımı liderin 4 puan gerisinde ligde 2.sıradaki konumunu korudu.



PARKEDE 8'DE 8 GELDİ!



Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Hayri Gür Kapalı Spor Salonu'nda Esenler Erokspor'u konuk etti. Bordo-mavililer, sahadan 90-73'lük skorla galip ayrılarak ligde 8'de 8 yaptı. Zorlu karşılaşmada Royce Hamm Jr. 20 sayı ve 3 ribauntla öne çıkarken, İsmail Cem Ulusoy 8 sayı, 4 ribaunt ve 8 asistlik performans sergiledi. Trabzonspor, 17 maç sonunda topladığı 29 puanla liderin 3 puan gerisinde üçüncü sıradaki yerini korudu.



U19'DA FARKLI GALİBİYET



U19 PAF Ligi'nin 19. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Bordo-mavililer, sahadan 5-1'lik farklı bir galibiyetle ayrılarak averajla liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor'un gollerini Onuralp Çakıroğlu, Arda Öztürk, Mümin Barış Nazlı, Esat Yiğit Alkurt ve Mehmet Emir Mezereli kaydetti. Ligde oynanan 19 haftalık süreçte topladığı 36 puanla averajla liderlik koltuğuna oturdu.



AKADEMİ FIRTINA ESTİRDİ



Aynı zamanda Gelişim Lig'lerinde de mücadele eden Trabzonspor aldığı başarılı sonuçlarla da dikkat çekti. U14'te mücadele eden Trabzonspor, Pazarspor'u 8-0'la geçti. U15'te de Trabzonspor Pazarspor'u 15-0'lık skorla devirdi. U16'da da mücadele eden Trabzonspor Tokat Belediyespor'u 6-0, U17'de de yine Trabzonspor Tokat Belediyespor'u 4-1'lik skorla yenmesini bildi. Trabzonspor mücadele ettiği 8 kulvarın da tamamında galibiyet elde ederek alkışlanacak performans ortaya koydu.



Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı Papara Park'ta konuk etti. Bordo-mavililer, Paul Onuachu ve Oleksandr Zubkov'un golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla iç sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Trabzonspor, 19 haftada topladığı 41 puanla zirvenin 5 puan gerisinde üçüncü sırada yer aldı.