26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Juventus'ta En-Nesyri yerine hedef Beto!

Youssef En-Nesyri transferinden sonuç alamayan Juventus, Everton'dan Beto ile ilgileniyor.

calendar 26 Ocak 2026 17:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'ta En-Nesyri yerine hedef Beto!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Juventus, ara transfer döneminde kadrosuna yeni bir santrfor takviyesi yapmak istiyor.

JUVENTUS'TA YENİ HEDEF

Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ile ilgilenen İtalyan ekibi, bu transferi rafa kaldırdı. En-Nesyri transferinin rafa kalkmasının ardından Juventus'un yeni hedefi ortaya çıktı.

BETO GÜNDEMDE

Juventus, Everton forması giyen ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Beto ile ilgileniyor. Juventus'un, Beto'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.

BEKLENTİ 20 MİLYON EURO


Everton'ın ise 27 yaşındaki futbolcunun bonservisini 20 milyon euro olarak belirlediği kaydedildi.

JOSHUA ZIRKZEE DE GÜNDEMDE

Öte yandan Juventus'un santrfor takviyesi planları çerçevesinde Manchester United'dan Joshua Zirkzee için de yeniden temaslara başladığı öne sürüldü.

BETO'NUN PERFORMANSI

Everton forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Portekizli Beto, 3 kez ağları havalandırdı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.