Boston Celtics'in, Anfernee Simons'ı kapsayan ve ilk beş seviyesinde oynayabilecek sağlam bir pivotu hedefleyen olası bir takası masaya yatırdığı bildiriliyor.Boston Celtics, 2025-26 NBA sezonunda birçok kişi için beklenmedik bir çıkış yakalamış durumda. Sezon başında Jayson Tatum'un Aşil tendonu sakatlığı, Jrue Holiday, Al Horford ve Kristaps Porzingis'in takımdan ayrılması gibi önemli kayıplar yaşayan Boston, tüm bu olumsuzluklara rağmen Doğu Konferansı'nda 28 galibiyet – 17 mağlubiyetlik derecesiyle ikinci sırada yer alıyor.Bu önemli gelişmelerin ardından, lig kaynaklarına dayanan son raporlar Celtics'in takas piyasasında oldukça aktif olduğunu ortaya koyuyor. Boston'ın, pota altındaki sertlik ve savunma direncini artırmak amacıyla Anfernee Simons'ı kullanarak önemli bir hamle yapmayı değerlendirdiği ifade ediliyor.Pivot arayışını sürdüren Celtics'le ilgili olarak Forbes'tan Evan Sidery, Boston yönetiminin 26 yaşındaki gard etrafında şekillenen bir takas senaryosu üzerinde çalıştığını duyurdu.Celtics'in, Simons'ı Portland Trail Blazers'tan Jrue Holiday karşılığında kadrosuna kattığı biliniyor. 2022 yılında imzaladığı dört yıl, 100 milyon dolarlık sözleşmenin son sezonuna giren Simons, sezon sonunda serbest kalacak ve sınırsız serbest oyuncu statüsüne geçecek.Her ne kadar Simons, Boston'ın bu beklenmedik derecede başarılı sezonunda önemli bir rol oynamış olsa da, bireysel istatistiklerinde düşüş yaşandığı görülüyor. Portland'da takımın birinci hücum opsiyonu olan Simons, Celtics formasıyla bu sezon oynadığı 45 maçın tamamında yedek kulübesinden gelerek maç başına 13,9 sayı, 2,5 asist ve 2,5 ribaund ortalamaları tutturdu.Boston açısından bakıldığında, Simons'ı yaz aylarında bedelsiz kaybetmek yerine bir takas parçası olarak değerlendirmek oldukça mantıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Horford, Porzingis ve Luke Kornet'in takımdan ayrılmasının ardından Celtics'in, NBA Playoffları başladığında rekabetçi kalabilmesi için pota altında ciddi bir varlığa ihtiyaç duyduğu açıkça görülüyor.Takas süresinin sona ermesine iki haftadan daha az bir süre kalmışken, gözler Boston'ın kritik bir pivot takviyesi için büyük bir hamle yapıp yapamayacağına çevrilmiş durumda.