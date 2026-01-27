Turgay Demir: 'Beşiktaş'ta sabır taşı çatladı, çatlayacak'

Fotomaç spor yazarı Turgay Demir, Beşiktaş 'ın deplasmanda Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı mücadeleyi köşesinde değerlendirdi.

"Eyüpspor'da Başkan Murat Özkaya ve 2. Başkan Fatih Kulaksız tutuklanmış. Maddi, manevi dengeler bozulmuş. Hal böyleyken kompakt bir ekip haline gelmeyi başarmışlar. Yani dertlerini unutup lige sarılmışlar. Dün maç boyu mücadeleyi hiç bırakmadılar. Buna karşılık transfer dönemi stratejisini "Giden çok, gelen yok" şeklinde özetleyebileceğimiz Beşiktaş ise ilk yarıyı önde tamamlamasına rağmen doğrudüzgün pozisyon bulamadı."

"İNANAMADIM..."



"Kanatlardaki Rashica ve Jota Silva'ya bir kez dahi bekledikleri toplar atılmadı. Orta alanda yapılan etkisiz paslaşmalarla koca 45 dakika geldi geçti. İkinci yarıya Eyüpspor daha etkili başladı ve önce beraberliği yakalayıp ardından da öne geçti. Sergen Yalçın, Cengiz, Salih ve Mustafa'yı oyuna alırken ne kadar doğru yaptıysa, takımın kalite ortalamasını yükselten Cerny'i çıkartması o kadar yanlıştı. İnanamadım… Yağmurla birlikte kayganlaşan zeminde kora kor mücadeleler vardı ve ikinci yarı gerçekten zevkliydi. Rıdvan ve Cengiz'in, gol olsa uzun süre unutulmayacak müthiş şutları direkte patladı."



"EN AZ BEŞ TRANSFER ŞART"



"Eyüpspor'un iki golü ofsayta takıldı. Eyüpspor'un kazandığı penaltıda darbe dışarıda gibi geldi bana ama her halde VAR'dakiler en azından işin o tarafını kontrol etmişlerdir her halde!.. Sonuç olarak iki puan daha kaybeden Beşiktaş'ın görüntüsü iyi değil. En az beş transfer şart gibi."



"SABIR TAŞI ÇATLADI, ÇATLAYACAK"



"Rafa'dan iyi bir on numara, Gedson'dan iyi bir orta saha, Paulista'dan iyi bir stoper, Mert Günok'tan iyi bir yerli kaleci bulamazlarsa, Başkan Adalı ve Sergen Yalçın kimseye dertlerini anlatamazlar. Çünkü milyonlarca Beşiktaşlı kahroluyor, üzülüyor. Sabır taşı çatladı, çatlayacak."







