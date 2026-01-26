26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
20:00
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
20:00
26 Ocak
Everton-Leeds United
23:00
26 Ocak
Girona-Getafe
23:00
26 Ocak
Verona-Udinese
22:45
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
23:15
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
23:00

Milan'da ayrılığa onay: Youssouf Fofana

Milan, Fransız orta saha oyuncusu Youssouf Fofana için 30 milyon euro teklif gelmesi halinde satışa yeşil ışık yakacak.

calendar 26 Ocak 2026 13:54 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 13:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Youssouf Fofana ile ilgili İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Nicolo Schira'nın haberine göre Milan'da Fransız orta saha oyuncusunun geleceği belirsizliğe girdi.

30 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ 

Haberde, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin planlarında geri planda kalan Youssouf Fofana için yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde Milan yönetiminin transfere onay verebileceği belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Milan formasıyla 21 maça çıkan Fofana, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
