Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Youssouf Fofana ile ilgili İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi.
Nicolo Schira'nın haberine göre Milan'da Fransız orta saha oyuncusunun geleceği belirsizliğe girdi.
30 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ
Haberde, teknik direktör Massimiliano Allegri'nin planlarında geri planda kalan Youssouf Fofana için yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde Milan yönetiminin transfere onay verebileceği belirtildi.
PERFORMANSI
Bu sezon Milan formasıyla 21 maça çıkan Fofana, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Milan'da ayrılığa onay: Youssouf Fofana
Milan, Fransız orta saha oyuncusu Youssouf Fofana için 30 milyon euro teklif gelmesi halinde satışa yeşil ışık yakacak.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Youssouf Fofana ile ilgili İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Okan Buruk'un ilk isteği Pape Gueye
-
9
Fenerbahçe'de rota Vedat Muriqi! Transferde kritik tarih!
-
8
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ali Koç yanıtı!
-
7
Daha ilk maçta gerilim: Rafa Silva'ya şok tepki
-
6
Guardiola: "Galatasaray'ı yenmek zorundayız"
-
5
Noa Lang'ın maliyeti 2 katına çıkabilir
-
4
Galatasaray'dan geri adım: Arda Okan
-
3
Fatih Terim'in Ali Koç için olay sözleri!
-
2
Ali Koç: "Erden Timur neyse, Okan Buruk da o!"
-
1
Galatasaray'dan Oulai için son teklif!
- 15:30 Sergej Jakirovic'in oğlu Inter'de
- 15:24 Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan İsmail Yüksek'in durumu belli oldu!
- 15:20 Giannis'in sakatlığa rağmen, takımlar Bucks'ı takasa zorluyor
- 15:19 Grizzlies, Ja Morant takası ihtimalini masada tutuyor ancak şartları var
- 15:18 Koç Fernandez'den Nets'e sert mesaj: "Kaybeden kimliği..."
- 15:17 Celtics, şampiyonluk yarışında Simons takasını değerlendiriyor
- 15:15 Aliağa Petkimspor mücadeleden memnun
- 15:06 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Trabzon'da başladı
- 14:57 Sinan Kanlı: "Küçük takımın hadsiz taraftarı!"
- 14:51 Altay evindeki galibiyetle kendine geldi
- 14:39 Karşıyaka ligin 2. yarısında tepetaklak
- 14:34 Beşiktaş'a Rashica için teklif ve takas!
- 14:31 Ayvalıkgücü'nde 7'de 7 galibiyet sevinci
- 14:31 Manchester City'de Galatasaray maçı öncesi 10 eksik
- 14:15 Galatasaray Gain, ikinci yarıya 3 puanla başladı
- 14:13 Avrupanın 5 büyük liginde haftanın sonuçları!
- 14:12 Arda Güler'in hareketi İspanya'da gündem oldu!
- 14:05 Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı
- 14:02 Milli karateci Eray Şamdan'dan emeklilik kararı
- 13:59 Fethiye'de yamaç paraşütüyle 194 bin 613 uçuş
- 13:54 Milan'da ayrılığa onay: Youssouf Fofana
- 13:43 SuperBowl LX'in adı kondu: Patriots - Seahawks
- 13:43 Bornova 1877 ligde tırmanışa başladı
- 13:36 Balıkesir yeniden pota mücadelesinde
- 13:30 Meksika'da futbol kana bulandı: 11 ölü, en az 12 yaralı
- 13:28 ABD'de bazı NBA maçlarına "kar fırtınası" ertelemesi
- 13:28 Manisa adım adım Play-Off hattına doğru
- 13:27 NBA'de Doğu Konferansı lideri Pistons, Kings'i 139-116 yendi
- 13:22 Bartın'da amatör ligde korkutan kaza!
- 13:14 Bursaspor'da Mustafa Er dönemi başladı
- 13:12 Kobe Bryant'ın ölümünün ardından 6 yıl geçti
- 13:10 Türkiye, curlingde en üst seviyede boy gösterecek
- 13:06 Ağabeyine özenip başladığı yüzmede 138 madalya kazandı
- 13:00 Türk hentbolunda 50. yıl çoşkusu!
- 12:54 TFF 2. Lig'de haftanın maç programı!
- 12:44 Trabzon'da listenin en başındaki isim; Hauge!
- 12:42 Manchester City - Galatasaray maçına İspanyol hakem
- 12:40 Avustralya Açık'ta şok; son şampiyon Keys elendi!
- 12:38 Fenerbahçe'ye sürpriz öneri: Kolo Muani
- 12:23 Sergio Ramos, Sevilla'yı alıyor!
- 12:18 Fatih Tekke bileti kesti; Olaigbe'ye veda!
- 12:09 Kocaeli'de Jo'dan ayrılık sinyalleri!
- 11:58 Adil Demirbağ'dan tezahüratlara sert tepki!
- 11:57 Beşiktaş'a kötü haber: Kristjan Asllani
- 11:46 Konya'dan hakem kararına ağır sözler!
- 11:35 Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ali Koç yanıtı!
- 11:32 Galatasaray'da taarruz tarihi: 28 Ocak!
- 11:31 Fenerbahçe'den Milan Skriniar için karar!
- 11:27 Beşiktaş, Tammy Abraham'ın alternatifini İtalya'da buldu!
- 11:24 Kurudirek, Avrupa Herkes İçin Spor Birliği Başkanlığına seçildi
- 11:13 Ertuğrul Doğan: "Transferde amaç uzun vadede başarı!"
- 11:07 Beşiktaş'tan Ozan Kabak sürprizi!
- 11:03 EuroLeague'in 25. haftasında Türk derbisi!
- 10:59 Okan Buruk'un tek rakibi kendisi
- 10:44 Osimhen döndü, dertler bitti
- 10:44 Erman Toroğlu'ndan Anderson Talisca tepkisi!
- 10:35 Ahmet Çakar: "Puan kaybının sorumlusu Tedesco"
- 10:27 Zeren Spor, CEV Şampiyonlar Ligi'nde lider Imoco Volley'e karşı
- 10:21 Galatasaray'ın 'İngiliz anahtarı': Okan Buruk
- 10:20 Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda Allianz MTV'yi ağırlıyor
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Arda Güler'in hareketi İspanya'da gündem oldu!
Milan'da ayrılığa onay: Youssouf Fofana
Sergio Ramos, Sevilla'yı alıyor!
Spalletti'den Kenan Yıldız ve En-Nesyri açıklaması
Endrick, Olimpik Lyon'u uçuruyor!
Barça, 1 gün içinde liderliği geri aldı
Aston Villa, Newcastle United'a acımadı
Genoa'dan müthiş geri dönüş; Ekuban'dan gol!
Chelsea de Crsytal Palace'a nefes aldırmadı
Sörloth ve Almada attı, Atletico Madrid kazandı
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|19
|14
|4
|1
|43
|14
|46
|2
|Fenerbahçe
|19
|12
|7
|0
|43
|17
|43
|3
|Trabzonspor
|19
|12
|5
|2
|37
|22
|41
|4
|Göztepe
|19
|10
|6
|3
|25
|11
|36
|5
|Beşiktaş
|18
|9
|5
|4
|31
|22
|32
|6
|Başakşehir
|19
|8
|5
|6
|32
|19
|29
|7
|Samsunspor
|19
|6
|9
|4
|23
|21
|27
|8
|Gaziantep FK
|19
|6
|7
|6
|26
|32
|25
|9
|Kocaelispor
|19
|6
|6
|7
|16
|19
|24
|10
|Alanyaspor
|19
|4
|10
|5
|19
|19
|22
|11
|Gençlerbirliği
|19
|5
|4
|10
|23
|27
|19
|12
|Rizespor
|19
|4
|7
|8
|22
|28
|19
|13
|Konyaspor
|19
|4
|7
|8
|23
|31
|19
|14
|Antalyaspor
|19
|5
|4
|10
|18
|32
|19
|15
|Kasımpaşa
|19
|3
|7
|9
|15
|26
|16
|16
|Kayserispor
|19
|2
|9
|8
|16
|37
|15
|17
|Eyüpspor
|18
|3
|5
|10
|11
|25
|14
|18
|Karagümrük
|19
|2
|3
|14
|16
|37
|9