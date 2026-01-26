26 Ocak
Eyüpspor-Beşiktaş
2-2
26 Ocak
Sakaryaspor-Bodrum FK
0-2
26 Ocak
Everton-Leeds United
0-142'
26 Ocak
Girona-Getafe
0-040'
26 Ocak
Verona-Udinese
1-1DA
26 Ocak
FC Porto-Gil Vicente
0-026'
26 Ocak
Norwich City-Coventry City
0-142'

Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Eyüpspor maçı sonrası transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

calendar 26 Ocak 2026 22:31
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Eyüpspor maçının ardından transferlerle ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı takımın efsane ismi Ali Gültiken, yayıncı kuruluşun canlı yayınında "Beşiktaş bu saatten sonra transfer yapmalı mı, yapmamalı mı? Bu da konuşulmalı. Gelecek oyuncular da negatif etkilenebilir. Beşiktaş son yıllarda devre arası transferlerinden verim alamadı. Şimdi yapılacak panik transferleri, Beşiktaş'a sonuç getirmeyebilir" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ali Gültiken'e mesaj atarak transfer konusu hakkında bilgilendirme yaptı.


Serdal Adalı, Ali Gültiken'e mesajında "Panik transferi yapmayacağız. Transferlerin bu zamana kalması bu yüzden. Bugün 5 kişiyi indirebiliriz ama bunu yapmayacağız. Ayın 5'ine kadar bu transferleri tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
