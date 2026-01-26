Ali Koç: 'Erden Timur neyse, Okan Buruk da o!'

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un "Bebek Otel'de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u tehdit etti" iddiasını gündeme getiren İbrahim Seten, yeni bir iddiada bulundu.
Galatasaray Kulübü, Ali Koç hakkında açıklamalar yaparken, sarı-lacivertli kulübün eski başkanına yakın isimler, bu gelişme üzerine son durumu aktardı. İbrahim Seten, Ali Koç'a yakın isimlerle yaptığı görüşmeyi TV100'deki canlı yayın sırasında açıkladı. Açıklamada Ali Koç'un Galatasaray'a cevap vermeyeceği de belirtildi.
İşte canlı yayında Ali Koç'un konuyla ilgili yakınlarına yaptığı açıklamalardan alınan sözler;
"ERDEN TİMUR NEYSE, OKAN BURUK DA O"
"Olayla ilgili bir pişmanlığım yok! Hayatımı Galatasaray'ın içindeki çürük elmalarla mücadeleye adadım. Bu durumu ortaya çıkarmak için de görev yaptığım sürede elimden geleni yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Yapı dediğim unsurlarla ilgili Türk futbolunu bozan herkesin karşısında olacağım. Erden Timur ile ilgili ne düşünüyorsam, Okan Buruk için de aynı şeyi düşünüyorum. Bunların Türk futboluna zarar verdiğini düşünüyorum.
"GALATASARAY'A CEVAP VERMEM"
Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı tavırlarından rahatsız oluyorum. Kendi camiama bunların ne kadar iki yüzlü olduğunu gösterdim. Gerekirse Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda da açıklama yaparım, durumu izah ederim ama Galatasaray'a cevap falan vermem.
"SÜRECİ SULANDIRIYORLAR..."
Türk futbolunda arınma, temizlik operasyonu var. Yargı da içinde... Bu süreci sulandıracak hareketler ve açıklamalar yapıyorlar. Yargıyı ve savcıyı etkilemeye çalışıyorlar. Demek ki üstünü örtmek istedikleri bir şey var ki böyle bir tavır takınıyorlar."
