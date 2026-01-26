25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
1-1
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
2-1
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
4-2
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-2
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
1-4
25 Ocak
Paris FC-Angers
0-0
25 Ocak
Metz-Lyon
2-5
25 Ocak
Brest-Toulouse
0-2
25 Ocak
Nantes-Nice
1-4
25 Ocak
Roma-AC Milan
1-1
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
3-0
25 Ocak
Genoa-Bologna
3-2
25 Ocak
Atalanta-Parma
4-0
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
3-1
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2-1
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
3-0
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
2-3
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-2
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
1-3
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-2
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
2-1
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-3
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
1-0
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
1-1
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
0-1

Ali Koç: "Erden Timur neyse, Okan Buruk da o!"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili görüşü hakkında flaş iddialar geldi.

calendar 26 Ocak 2026 00:59 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 01:16
Haber: Sporx.com
Ali Koç: 'Erden Timur neyse, Okan Buruk da o!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un "Bebek Otel'de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u tehdit etti" iddiasını gündeme getiren İbrahim Seten, yeni bir iddiada bulundu.

Galatasaray Kulübü, Ali Koç hakkında açıklamalar yaparken, sarı-lacivertli kulübün eski başkanına yakın isimler, bu gelişme üzerine son durumu aktardı. İbrahim Seten, Ali Koç'a yakın isimlerle yaptığı görüşmeyi TV100'deki canlı yayın sırasında açıkladı. Açıklamada Ali Koç'un Galatasaray'a cevap vermeyeceği de belirtildi.

İşte canlı yayında Ali Koç'un konuyla ilgili yakınlarına yaptığı açıklamalardan alınan sözler;


"ERDEN TİMUR NEYSE, OKAN BURUK DA O"

"Olayla ilgili bir pişmanlığım yok! Hayatımı Galatasaray'ın içindeki çürük elmalarla mücadeleye adadım. Bu durumu ortaya çıkarmak için de görev yaptığım sürede elimden geleni yaptım ve yapmaya devam edeceğim. Yapı dediğim unsurlarla ilgili Türk futbolunu bozan herkesin karşısında olacağım. Erden Timur ile ilgili ne düşünüyorsam, Okan Buruk için de aynı şeyi düşünüyorum. Bunların Türk futboluna zarar verdiğini düşünüyorum.

"GALATASARAY'A CEVAP VERMEM"

Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı tavırlarından rahatsız oluyorum. Kendi camiama bunların ne kadar iki yüzlü olduğunu gösterdim. Gerekirse Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda da açıklama yaparım, durumu izah ederim ama Galatasaray'a cevap falan vermem.

"SÜRECİ SULANDIRIYORLAR..."

Türk futbolunda arınma, temizlik operasyonu var. Yargı da içinde... Bu süreci sulandıracak hareketler ve açıklamalar yapıyorlar. Yargıyı ve savcıyı etkilemeye çalışıyorlar. Demek ki üstünü örtmek istedikleri bir şey var ki böyle bir tavır takınıyorlar."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.