Fatih Terim'in Ali Koç için olay sözleri!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un, Bebek Otel'de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u tehdit ettiği yönündeki iddia üzerine Fatih Terim'in sözleri ortaya çıktı.
FATİH TERİM'İN O TELEFON KONUŞMASI!
Gazeteci İbrahim Seten, Fatih Terim'in olayı sormak için kendisini aradığını belirterek, aralarındaki konuşmayı aktardı.
Fatih Terim'in "Tehdit size olsa ne yaparsınız?" sorusuna "Her zaman denk gelmez bunlar, keşke bana denk gelseydi. Bana da yaptılar... Geldiler, benimle öpüştüler ve el sıkıştılar, sonra 'sokak kabadayısı' dediler." diyerek yanıt verdi.
"MOURINHO'YA TOKADI BASSAYDI!"
Öte yandan Fatih Terim'in, Jose Mourinho'nun burnunun sıkmasının ardından Okan Buruk'un yere düşmesiyle ilgili de görüşü ortaya çıktı. Fatih Terim aynı telefon görüşmesinde "Kendini yere bırakacağına başka bir tavır olmalıydı! Jose Mourinho'ya tokadı bassaydı" ifadelerini kullandı.
FATİH TERİM'İN O TELEFON KONUŞMASI!
Gazeteci İbrahim Seten, Fatih Terim'in olayı sormak için kendisini aradığını belirterek, aralarındaki konuşmayı aktardı.
Fatih Terim'in "Tehdit size olsa ne yaparsınız?" sorusuna "Her zaman denk gelmez bunlar, keşke bana denk gelseydi. Bana da yaptılar... Geldiler, benimle öpüştüler ve el sıkıştılar, sonra 'sokak kabadayısı' dediler." diyerek yanıt verdi.
"MOURINHO'YA TOKADI BASSAYDI!"
Öte yandan Fatih Terim'in, Jose Mourinho'nun burnunun sıkmasının ardından Okan Buruk'un yere düşmesiyle ilgili de görüşü ortaya çıktı. Fatih Terim aynı telefon görüşmesinde "Kendini yere bırakacağına başka bir tavır olmalıydı! Jose Mourinho'ya tokadı bassaydı" ifadelerini kullandı.