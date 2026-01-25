Sassuolo, yedi maç sonra nefes aldı!

İtalya Serie A'nın 22. hafta maçında Sassuolo, Cremonese'yi konuk etti.
MAPEI Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Sassuolo'ya galibiyeti getiren golü, 3. dakikada Alieu Fadera attı.
Bu sonucun ardından Sassuolo, ligde 7 maç sonunda galip geldi ve puanını 26 yaptı. Cremonese, 23 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Sassuolo, Pisa deplasmanına gidecek. Cremonese, Inter'i ağırlayacak.
MAPEI Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazandı.
Sassuolo'ya galibiyeti getiren golü, 3. dakikada Alieu Fadera attı.
Bu sonucun ardından Sassuolo, ligde 7 maç sonunda galip geldi ve puanını 26 yaptı. Cremonese, 23 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Sassuolo, Pisa deplasmanına gidecek. Cremonese, Inter'i ağırlayacak.