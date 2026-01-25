Sarri'den ayrılan oyuncularla ilgili açıklama

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, ligde Lecce ile deplasmanda oynadıkları ve 0-0 sona eren maçın ardından konuştu.
Takıma veda eden oyuncularla ilgili açıklama yapan İtalyan teknik adam, "Ayrılan oyuncular, takımda hiçbir hedef görmedikleri için ayrılmak istediklerini söylediler." dedi.
TAKIMA VEDA EDENLER
Lazio, ara transfer döneminde Matteo Guendouzi'yi Fenerbahçe'ye, Taty Castellanos'u da West Ham United'a göndermişti.
GUENDOUZI SÖZLERİ
Sarri, Fenerbahçe'ye 28 milyon euro bedelle transfer olan Guendouzi için daha önce de, "Geleceğimizi Guendouzi ile kurmak isterdim. Onun kalmasını bekliyordum. Onu, kulübün geleceğindeki 7-8 kilit oyuncudan biri olarak görüyordum." demişti.
Takıma veda eden oyuncularla ilgili açıklama yapan İtalyan teknik adam, "Ayrılan oyuncular, takımda hiçbir hedef görmedikleri için ayrılmak istediklerini söylediler." dedi.
TAKIMA VEDA EDENLER
Lazio, ara transfer döneminde Matteo Guendouzi'yi Fenerbahçe'ye, Taty Castellanos'u da West Ham United'a göndermişti.
GUENDOUZI SÖZLERİ
Sarri, Fenerbahçe'ye 28 milyon euro bedelle transfer olan Guendouzi için daha önce de, "Geleceğimizi Guendouzi ile kurmak isterdim. Onun kalmasını bekliyordum. Onu, kulübün geleceğindeki 7-8 kilit oyuncudan biri olarak görüyordum." demişti.