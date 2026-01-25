Fenerbahçe Beko, Aliağa deplasmanından lider döndü

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 17. hafta maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Aliağa Petkim'i 78-70 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 15. galibiyetini elde ederken, Aliağa 12. yenilgisini aldı.
Salon: ENKA
Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Halil Erkoç
Aliağa Petkimspor: Whittaker 9, Efianayi 10, Blumbergs 3, Mustafa Kurtuldum 9, Sajus 10, Brown 11, Boran Güler, Franke 8, Troy Selim Şav 2, Floyd 8,
Fenerbahçe Beko: Bacot, Melli 9, Horton Tucker 8, Melih Mahmutoğlu 3, Tarık Biberovic 6, Metecan Birsen 8, Baldwin 22, De Colo 8, Onuralp Bitim 8, Jantunen 6, Birc,
1. Periyot: 12-11
Devre: 30-30
3. Periyot: 49-51
