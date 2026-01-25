25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
1-166'
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
4-2
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-2
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
0-0
25 Ocak
Metz-Lyon
2-5
25 Ocak
Brest-Toulouse
0-2
25 Ocak
Nantes-Nice
1-4
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
1-071'
25 Ocak
Genoa-Bologna
3-2
25 Ocak
Atalanta-Parma
4-0
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
1-0DA
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2-1
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
3-0
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
2-3
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-2
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
1-3
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-2
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
2-1
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-3
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
1-0
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
1-1
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
0-1

Michael Carrick'li M. United ligin ayarlarıyla oynuyor!

Manchester United, Michael Carrick ile Manchester City'den sonra Arsenal'i de devirdi! 22 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Arsenal zirvede yara aldı!

calendar 25 Ocak 2026 21:26 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2026 21:31
Haber: Sporx.com
İngiltere Premier Lig'de 23. haftanın önemli karşılaşmasında Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geldi. Deplasmanda geriye düşen Manchester United, 2-1 öne geçti ama skoru koruyamadı. Arsenal durumu 2-2 yaptı fakat Manchester United yeniden sahneye çıktı ve mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı. 

MICHAEL CARRICK HARİKA BAŞLADI

Manchester United'da Ruben Amorim'in ardından göreve gelen Michael Carrick, Manchester City galibiyeti sonrası Arsenal'e karşı da galip gelerek 2'de 2 ile başladı. Arsenal bu sezon ilk kez, ilk golü attığı bir maçı kaybetti.

NEFES KESEN DÜELLONUN ÖZETİ!

Arsenal'in golleri 29. dakikada Lisandro Martinez (kendi kalesine) ve 84. dakikada Mikel Merino''dan geldi. 


Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Bryan Mbeumo, 50. dakikada Patrick Dorgu ve 87. dakikada Matheus Cunha kaydetti.

Manchester City karşısında 2-0'lık galibiyette son golü atan Patrick Dorgu, Arsenal deplasmanında da attığı şahane golle maça damga vuran isimlerden biri oldu. Ligde 22 maça çıkan 21 yaşında Dorgu, 3. golüne ulaştı.



ARSENAL NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI!

Manchester United karşısında skoru 2-2 yapan Arsenal, bir gol daha bulup galibiyete ulaşmanın hesaplarını yaparken, yine uzaktan gelen şokunu yaşadılar. Matheus Cunha, Dorgu gibi uzaktan şahane bir gol atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Öte yandan Manchester United'da Altay Bayındır, karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.





ARSENAL'İN PEŞİNDELER

Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 38'e yükseltti. Lider Arsenal 50 puanda kaldı. Manchester City ve Aston Villa, 46'şar puanla Arsenal ile aradaki farkı 4'e düşürdü.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Arsenal, Leeds United'a konuk olacak. Manchester United, Fulham'ı ağırlayacak.



