25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
20:00
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
2-147'
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-2
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
0-038'
25 Ocak
Metz-Lyon
1-338'
25 Ocak
Brest-Toulouse
0-138'
25 Ocak
Nantes-Nice
1-4
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
20:00
25 Ocak
Genoa-Bologna
3-2
25 Ocak
Atalanta-Parma
4-0
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
20:30
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2-1
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
3-075'
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
0-024'
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-2
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
1-3
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-2
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
1-124'
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-3
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
1-0DA
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
1-1
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
0-1DA

Çağdaş Atan: "Overmars vardı da, Muleka'yı mı oynattım!"

Gaziantep FK deplasmanında 1-1 berabere kalan Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, oyunun büyük bölümünde üstün olduklarını vurgulayarak taraftardan takıma destek istedi.

Çağdaş Atan: 'Overmars vardı da, Muleka'yı mı oynattım!'
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda konuk olduğu Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, maçın büyük çoğunluğunda hükmeden bir oyun oynadıklarını söyledi.
 
Atan, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplasında, Gaziantep FK gibi geçiş oyununu hızlı oynayan bir takıma karşı etkili oyun sergiledikleri için mutlu olduklarını belirtti.
 
İlk yarının uzatma dakikalarında yenilen golün psikolojisinin takımı etkilediğini anlatan Atan, şunları kaydetti:
 
"Yemiş olduğumuz gol ve bunun psikolojisiyle ikinci yarının ilk 15 dakikası kötü oynadık ama 90 dakikanın 75 dakikasının çok çok iyi oynadık. Çok iyi bağlantı oyunu oynadık. Sol kanadın işlememesi beklemediğimiz oyuncuların basit pas hataları ilk yarıda skor bulmamızı engelledi. İlk yarı üretme noktasında kalitemizi gösteremedik ama ikinci yarı müthiş bir oyun oynadık. Atletizmi yüksek ve geçiş oyunu oynayan Gaziantep'e karşı böyle oynamak sevindirici. Biz 1 puana sevinemeyiz ama golü yediğimiz dakika ve oyunun psikolojisi nedeniyle şu an mutluyuz. Sonradan giren ve katkı sağlayan oyuncularıma teşekkür ediyorum."
 
Geldiği günden beri taraftarını mutlu etmek için çabaladığını belirten Atan, farklı mevkilerde farklı oyunculara şans vermeye çalıştığını, taraftarlardan da oyuncuları için destek beklediğini ifade etti.
 
Atan, sol kanadın etkili kullanılamaması ve oyuncularla ilgili gelen eleştiriler üzerine ise şöyle devam etti:
 
"Ben solda herkesi denedim, savunmada Uğurcan üst üste bir iki hata yaptıktan sonra hala Uğurcan'da ısrar ediyorum. Son iki maçın en iyi oyuncusu o, harika oynuyor ve büyük karakter koyuyor. Sosyal medyada eleştirileri görüyorum. Taraftarımız tribüne gelsin ve takımı tribünden desteklesinler. Ben buradayım bu sorumluluğu üstlenirim. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Biraz daha oyuncuları destekleyici davranış bekliyoruz. Takımımız iyi takım, olacak."
 
Maçın hakemiyle ilgili gelen soru üzerine ise Atan, "Bana göre hakem iyi maç yönetti ama klasik bazı hakemlerden kurtulamadık. Berkan'ın pozisyonunda 'sıyırdı' diyor, oyunu okuyamıyorlar. VAR hakemleri gözünün önündekine yanılabiliyor. Bizde geldiğimizden beri galip gelemediğimiz için bunun arkasına sığınamıyorum. Ben buraya hedefler koyarak geldim. Buradan başımız dik çıkarsak seneye inşallah daha iyi olacağız." diye konuştu.

OVERMARS, MULEKA SÖZLERİ
 
Çağdaş Atan ayrıca "Benim elimde Overmars var da ben Muleka'yı oynatmıyorum sol tarafta. Sosyal medyadan yazan arkadaşlara biraz vicdan diliyorum." dedi.
