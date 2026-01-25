25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
20:00
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
18:45
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-282'
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
19:15
25 Ocak
Metz-Lyon
19:15
25 Ocak
Brest-Toulouse
19:15
25 Ocak
Nantes-Nice
1-349'
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
20:00
25 Ocak
Genoa-Bologna
0-251'
25 Ocak
Atalanta-Parma
2-054'
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
20:30
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
1-147'
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
18:15
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
19:30
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-151'
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
0-253'
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-146'
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
19:30
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-141'
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
19:00
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
0-050'
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
18:45

Galatasaray'dan flaş Ali Koç açıklaması

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un Okan Buruk'u tehdit ettiğini iddia ederek çarpıcı bir açıklama yaptı.

calendar 25 Ocak 2026 16:28 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2026 16:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kulüpten yapılan 'Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!' başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Geçmişte futbola adaleti, şeffaflığı, temizliği getireceğiz diye konuşanların gerçek yüzü bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un, teknik direktörümüz Okan Buruk'u tehdit etmesi yalnızca bir suç değil; aynı zamanda futbol sahalarındaki rekabeti başka yerlere çekmeye çalışan karanlık düşünce tarzının geldiği son noktadır.
Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin mensubu olmanın verdiği gücü ve güveni fütursuzca sağa sola saldırmakla kullanan bu "Ali kıran baş kesen"in yaptığının ne ilk ne son olacağı açıkça bellidir.

Bu arsız davranış, bugün Galatasaray Spor Kulübü üzerine oynanmak istenen kirli projeyi kimin kurgulamaya çalıştığını bizlere açıkça göstermektedir.


Galatasaray'ı sahada yenemeyip, bu başarısızlık yüzünden koltuğunu kaybeden bu şahıs, görevi bırakınca ailesinin sahip olduğu güçle, kulübümüzün yürüyüşünü engellemek için çalışmaktadır.

Tüm Türkiye bilmelidir ki Okan Hocamıza yapılan bu tehdit Galatasaray Spor Kulübü'ne yapılmıştır.

Bu şahsın perde arkasından yapmaya çalıştıklarına karşı Okan Buruk'un sonuna kadar yanında olacağımızı buradan tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Sağlıklı bir insanın sosyal ortamda yapmaması gereken hareketleri sürekli tekrar eden bu patolojik vakanın hangi etki altında olduğu ve gerçekleştirmeye çabaladığı sinsi planları hemen araştırılmalıdır.

Bu şahsın en kısa sürede kontrol altına alınması için Koç ailesini, kamuoyunu ve devletimizin yetkililerini göreve davet ediyoruz.
Ve bugün kendisine net bir şekilde soruyoruz:

Ali Koç;
Sen Koç Holding'i arkana alarak açtığın bu ahlaksız savaş ile Galatasaray camiasına gücünün yeteceğini mi zannediyorsun?
Sen kendini bu ülkenin insanlarından daha üstün mü zannediyorsun?
Sen kendini hakikaten ne zannediyorsun?"





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 18 18 22
11 Gençlerbirliği 19 5 5 9 23 26 20
12 Rizespor 19 4 7 8 21 27 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 4 5 10 17 32 17
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.