25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
20:00
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
14:30
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
18:45
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
16:30
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
14:15
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
19:15
25 Ocak
Metz-Lyon
19:15
25 Ocak
Brest-Toulouse
19:15
25 Ocak
Nantes-Nice
17:00
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
20:00
25 Ocak
Genoa-Bologna
17:00
25 Ocak
Atalanta-Parma
17:00
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
14:30
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
20:30
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
17:00
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
18:15
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
16:00
25 Ocak
Arsenal-M. United
19:30
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
17:00
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
17:00
25 Ocak
Brentford-N. Forest
17:00
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
19:30
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
17:30
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
19:00
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
16:00
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
13:30
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
13:30
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
17:00
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
18:45

Chicago Bulls, Derrick Rose'un formasını emekliye ayırdı

Chicago Bulls, kulüp tarihine damga vuran Derrick Rose'un 1 numaralı formasını düzenlenen törenle emekliye ayırdı.

calendar 25 Ocak 2026 12:18
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Chicago Bulls, Derrick Rose'un formasını emekliye ayırdı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Chicago Bulls, eski oyuncusu Derrick Rose'un 1 numaralı formasını emekliye ayırdı.

Chicago'daki United Center'da Boston Celtics'i 114-111 yenen Bulls, karşılaşma sırasında düzenlenen seremoniyle Rose'un 1 numaralı formasını emekli etti. 

Rose, Bulls tarihinde Jerry Sloan (4), Bob Love (10), Michael Jordan (23) ve Scottie Pippen'dan (33) sonra forması emekli edilerek salona yerleştirilen 5. oyuncu oldu.



NBA TARİHİNİN EN GENÇ MVP'Sİ 

Chicago doğumlu Rose, 2008 NBA draftında Bulls tarafından ilk sıradan seçildi.

Bulls formasını 2008-2016 yıllarında giyen Rose, 2009'da sezonun en iyi çaylak oyuncusu, 2011'de ise sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödüllerine layık görüldü.

Ligde 3 kez all-star ve bir defa da sezonun en iyi 5'ine seçilen Rose, 22 yaşındayken NBA tarihinin MVP ünvanı alan en genç basketbolcusu oldu.

Oyun kurucu olarak görev yapan Rose, Bulls formasıyla çıktığı 406 normal sezon maçında 19,7 sayı, 3,7 ribaunt ve 6,2 asist ortalamaları yakaladı.

Eylül 2024'te kariyerine son veren 36 yaşındaki Rose, Bulls'un yanı sıra New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons ve Memphis Grizzlies formaları da giydi.

