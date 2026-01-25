Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasındaki Cizre Belediyespor maçında 3-0 hükmen galip ilan edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cizre Belediyespor'un sahaya çıkmama kararı nedeniyle karşılaşma iptal edildi.
Müsabakanın sonucu, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Fenerbahçe Medicana lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil edildi.
Fenerbahçe, Cizre Belediyespor maçını hükmen kazandı
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Cizre Belediyespor'un sahaya çıkmaması nedeniyle Efeler Ligi'ndeki maçı 3-0 hükmen kazandı.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|19
|14
|4
|1
|43
|14
|46
|2
|Fenerbahçe
|18
|12
|6
|0
|42
|16
|42
|3
|Trabzonspor
|19
|12
|5
|2
|37
|22
|41
|4
|Göztepe
|18
|10
|5
|3
|24
|10
|35
|5
|Beşiktaş
|18
|9
|5
|4
|31
|22
|32
|6
|Başakşehir
|19
|8
|5
|6
|32
|19
|29
|7
|Samsunspor
|19
|6
|9
|4
|23
|21
|27
|8
|Gaziantep FK
|19
|6
|7
|6
|26
|32
|25
|9
|Kocaelispor
|19
|6
|6
|7
|16
|19
|24
|10
|Alanyaspor
|18
|4
|9
|5
|18
|18
|21
|11
|Gençlerbirliği
|18
|5
|4
|9
|22
|25
|19
|12
|Konyaspor
|19
|4
|7
|8
|23
|31
|19
|13
|Rizespor
|18
|4
|6
|8
|21
|27
|18
|14
|Antalyaspor
|18
|4
|4
|10
|16
|31
|16
|15
|Kasımpaşa
|19
|3
|7
|9
|15
|26
|16
|16
|Kayserispor
|19
|2
|9
|8
|16
|37
|15
|17
|Eyüpspor
|18
|3
|5
|10
|11
|25
|14
|18
|Karagümrük
|19
|2
|3
|14
|16
|37
|9